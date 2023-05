Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Mai 2023

Sénégal : Procès l’opposant Ousmane Sonko pour viols- Dix ans de réclusion criminelle requis

Au Sénégal, tous les regards étaient tournés jusqu’au milieu de la nuit vers le tribunal de Dakar où se déroulait le procès de l’opposant politique Ousmane Sonko, absent du banc des accusés, poursuivi pour viols par une ancienne employée de salon de massage. Celui qui est candidat à l’élection présidentielle de 2024 dénonce un complot du pouvoir pour l’écarter du jeu politique. Un peu après trois heures du matin, le 24 mai, le procureur a requis contre lui 10 ans de prison pour viols ou 5 ans pour corruption de la jeunesse. Le délibéré est attendu le 1er juin 2023 (Source : Rfi)

Guinée : Presse- Face aux restrictions, la presse annonce boycotter la junte

Dans un communiqué, elles annoncent une « journée sans presse mardi » et une marche de protestation le 1er juin. Les associations de presse guinéennes ont annoncé lundi boycotter toutes les activités des autorités dominées par les militaires tant que la junte ne lèvera pas les restrictions imposées à la diffusion de l'information, comme la limitation de l'accès à internet. Les organisations représentant télévisions, radios, journaux et sites d'information privés ont par ailleurs déclaré le porte-parole du gouvernement et ministre des Télécommunications Ousmane Gaoual Diallo « ennemi de la presse guinéenne ». Dans un communiqué, elles annoncent une « journée sans presse mardi » et une marche de protestation le 1er juin. Elles dénoncent la saisie la semaine passée des émetteurs de deux radios du groupe de presse Afric Vision, la restriction ou le blocage de l'accès à des sites d'information et des réseaux sociaux populaires, et des propos du porte-parole du gouvernement déclarant que les autorités feraient fermer tout média qui contribuerait « à saper l’unité nationale » ou « à soulever (les Guinéens) les uns contre les autres ». (Source : Euronews)

Mali : Lutte contre la corruption- Le directeur de l’hôpital Gabriel Touré…en garde à vue

La brigade du Pôle économique et financier de Bamako vient de placer en garde à vue le mardi 23 mai 2023 le directeur général de l'hôpital Gabriel Touré Abdoulaye Sanogo et l'ancien agent comptable Fankele Traoré de la même structure. Ces deux hauts cadres sont soupçonnés dans une affaire d'atteinte aux biens publics. Cette décision de placement en garde à vue est la suite de plusieurs mois d'enquêtes minutieuses et approfondies menées par le commandant de la brigade du Pôle économique, le commissaire divisionnaire El Kebir et ses limiers. (Source : abamako.com)

Togo : Politique - Le Premier ministre togolais lance le 9e congrès Panafricain-Lomé 2024

Le premier ministre togolais, Mme Victoire Tomégah-Dogbé a lancé, le lundi 22 mai, le 9è congrès Panafricain-Lomé 2024 sur le thème : « l’ambition du panafricanisme : mobiliser les ressources, fédérer les énergies et se réinventer pour agir » au cours d’une cérémonie de présentation. Cette cérémonie s’est déroulée en mode hybride (en présentiel et en ligne) et a mobilisé une trentaine de pays. Elle a réuni diverses personnalités parmi lesquelles des représentants des pays membres de l’Union africaine (Ua), des institutions de la République togolaise, des membres des gouvernements de l’Afrique du Sud, du Congo et du Togo. Etaient également présents des membres du corps diplomatique, des députés ainsi que des acteurs du monde culturel, scientifique et politique (diasporas et afro-descendants). Cet événement permettra d’inventer des solutions innovantes et pertinentes destinées à améliorer la participation et la représentativité de l’Afrique dans la gouvernance mondiale ainsi que son implication dans les nécessaires réformes des institutions internationale (Source : alome.com)

Côte D’Ivoire : Plateau - La Police arrête 5 individus sans pièces

Une opération spéciale de sécurisation a été mise sur pied dans la zone du Plateau pour renforcer la sécurité dans la commune. Dans le cadre de celle-ci, cinq individus errant sans pièces d’identité ont été interpellés dans la nuit du lundi au mardi 23 mai 2023.Cette arrestation s’est faite lors d’une patrouille menée par les éléments du 1er arrondissement de cette commune. La patrouille avait pour objectifs : « des rafles ciblées d'individus solitaires, l’infiltration de différents services de la Cité administrative, la vérification de la posture des vigiles, l'interpellation de tout individu suspect et la lutte contre les vols à motos et de motos ». (Source : Fratmat.info)

Egypte : Assemblée annuelle de la Bad- « L’Afrique se trouve dans une situation catastrophique en matière de changement climatique » (Adesina)

L’édition 2023 des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) a démarré, le 22 mai 2023, au Centre de Conférences de Sharm El Cheick en Egypte par un panel de haut niveau sur l’APTF (la Fondation Africaine de Technologie Pharmaceutique), une initiative de la Bab dédiée à la promotion systématique d`une transformation de l`environnement technologique global dans lequel opèrent les sociétés pharmaceutiques africaines. Le président de la Banque Africaine de Développement (Bad) a appelé à une mobilisation urgente des financements en faveur du climat « dans une situation catastrophique » en Afrique, lors d'une conférence qu'il a animée le 22 mai 2023, en marge de la 58e assemblée annuelle de l'institution qui se tient à Sharm El Sheikh, en Égypte. Avec la promesse non matérialisée de mobiliser et de fournir 100 milliards d'Usd de financement climatique par les pays développés, et les contraintes budgétaires lourdes dans la plupart des pays africains davantage exacerbées par la pandémie de Covid-19 et l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie, d’autres sources de financement sont nécessaires pour le changement climatique et la croissance verte. La cérémonie officielle d'ouverture de l'assemblée annuelle de la Bad c’était le 23 mai 2023 en présence du Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et ses homologues Azali Assouan (Comores) et Emmerson Mnangagwa (Zimbabwe)

Gabon : Examens de fin d’année - 38 076 candidats en lice pour le Bepc 2023

Le mardi 23 mai 2023, ont démarré sur l’ensemble du territoire national, les épreuves écrites du Brevet d’études premier cycle (Bepc) session 2022-2023. Ce sont près de 40 000 candidats officiels et libres qui sont en lice pour ce précieux sésame qui sanctionne la fin du premier cycle secondaire. Ce sont exactement 38 076 candidats dont 16 509 garçons et 21 556 filles qui vont être examinés. A la suite de leurs cadets du Cepe. Les épreuves sont, entre autres, l’orthographe, la composition française, l’étude de texte, les mathématiques, les sciences et vie de la terre, l’histoire-géographie, l’éducation civique et éducation artistique sans compter, l’espagnol, l’allemand ou l’arabe selon le choix du candidat. (Source :alibreville.com)

Soudan : Guerre à Khartoum- Des tirs sporadiques au mépris de la nouvelle trêve

Mardi après-midi, un calme précaire régnait à Khartoum ainsi que dans plusieurs villes du Darfour. Des tirs sporadiques ont tout de même raisonné à Khartoum malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle trêve entre l'armée et les paramilitaires, censée permettre à des civils de fuir et à l'aide humanitaire d'être distribuée au Soudan. Le représentant spécial du secrétaire général pour le Soudan aux Nation Unies, Volker Perthes a estimé que les combats au Soudan ont créé une catastrophe humanitaire dont les civils font les frais :« J'appelle les deux parties à mettre fin aux combats et à reprendre le dialogue dans l'intérêt du Soudan et de son peuple. À Khartoum, au Darfour et ailleurs, les parties belligérantes se sont affrontées au mépris des lois et des normes de la guerre », a-t-il déclaré. Le cessez-le-feu permettrait de relancer les services et les hôpitaux, et de réapprovisionner les stocks d'aide humanitaire et les marchés pillés ou bombardés, dans ce pays dont 25 des 45 millions d'habitants ont besoin d'assistance, selon l'Onu. Ceux qui n'ont pas été bombardés n'ont plus de stocks ou sont occupés par des belligérants (Source : africanews)

Malawi : collision avec l'hippopotame- Le bilan monte à 7 morts

Six corps ont été retrouvés flottant dans la rivière mercredi, selon la police, à la suite de l'incident survenu lundi. La mort d'un enfant d'un an a été confirmée mardi. Les six nouveaux corps repêchés comprennent un adolescent et une adolescente, a indiqué la police. Lapolice a indiqué que 17 personnes sont toujours portées disparues et que les recherches se poursuivent, bien que l'on craigne qu'elles ne soient également décédées. Les autorités ont déclaré que le canoë transportait 37 personnes dans le district de Nsanje, dans le sud du Malawi.(Source : africanews)