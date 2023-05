Ile Maurice: La demande de révision judiciaire d'Ameenah Gurib-Fakim devant la Cour suprême

Les débats autour de la motion de l'ancienne présidente Ameenah Gurib-Fakim, qui réclame une révision judiciaire des conclusions de la commission d'enquête présidée par l'ancien chef-juge Asraf Caunhye, auront lieu demain, mercredi 24 mai, devant la Cour suprême. Ce sont la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul et le juge David Chan qui prendront connaissance des arguments de toutes les parties concernées dans cette affaire.

L'action de l'ancienne présidente est dirigée contre l'ex chef-juge et président de la commission d'enquête, Asraf Caunhye et ses deux assesseurs, Nirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna, en présence de l'Attorney General, de l'État, de l'ex-secrétaire de la commission Premila Sinnathambi-Gopynauth, et du secrétaire du président de la République. Cette affaire a été retardée suite au décès de Me Rex Stephen, avocat, d'Ameenah Gurib-Fakim. Cette dernière a retenu les services de l'avocat Me Raj Pentiah ainsi que de Me José Moirt et de Me Pazany Thandarayan, avoué.

Dans son affidavit en date du 11 janvier 2023 et déposé en Cour suprême, Ameenah Gurib-Fakim a rappelé les faits dans cette affaire. Le rapport de la commission d'enquête a été rendu public le 2 septembre 2022. L'ex-présidente de la République a dit n'avoir pris connaissance du rapport que le 16 septembre 2022. Elle a rappelé que, du 18 au 23 septembre 2022, elle s'était rendue à l'étranger pour recevoir le Global Impact Award. Elle s'est ensuite rendue à Dubaï, du 3 au 6 octobre 2022, pour une conférence. Ameenah Gurib-Fakim a assisté, du 15 au 22 octobre 2022, au World Food and Science Advisory Committee de la Food and Agriculture Organisation à Rome. Du 7 au 12 novembre 2022, elle a assisté à une autre conférence consacrée à la violence conjugale au Sénégal.

Elle a tenu à souligner que le dossier des travaux s'agissant de cette affaire n'était pas disponible et que des recherches ont dû être effectuées pour récupérer tous les articles de presse et les coupures des articles la concernant. L'ancienne présidente a soutenu que la demande d'une révision judiciaire a été faite «with requisite promptness on 30th November 2022».