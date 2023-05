Ile Maurice: Ajay Deora - L'organisateur de concerts qui crée l'événement

Le grand succès du concert de Shaan en mars a été une première pour Ajay Deora, qui s'est lancé dans l'aventure de l'événementiel. Âgé de 37 ans, directeur de Ticketbox.mu et de GravityXero, l'organisateur de concerts nous parle de son parcours.

Après avoir obtenu ses résultats de Higher School Certificate, ce jeune originaire de Moka opte pour des études supérieures dans la filière des Beaux-Arts à l'université de Maurice (UoM). «Les arts m'ont toujours fasciné. Je portais un intérêt particulier au graphic design et à la technologie», confie cet ancien élève du collège John Kennedy. Ajay Deora étudie les arts plastiques pendant les deux premières années.

En 2007, il met le cap sur la Grande-Bretagne. «Je me suis fixé un objectif, celui de décrocher ma licence. J'ai travaillé dur pour y arriver.» Cela fait 15 ans qu'il réside en Angleterre. Il exerçait en tant que Senior Front-end Developer and UX-UI Designer. Il a aussi travaillé pour l'une des principales entreprises de technologie et de commerce électronique, d'où la raison pour laquelle Ticketbox.mu est créé aujourd'hui. Il a mis en pratique ses expériences dans la technologie du commerce électronique, la cybersécurité et la technologie des événements pour la création de la plate-forme.

Ticketbox.mu a été lancé en 2019 et son premier concert a été celui de Vidya Vox. Ajay Deora avait alors remarqué la rareté en ce qui concerne le service de billetterie à Maurice pour la promotion d'événements musicaux. «J'ai utilisé toute mon expérience dans la technologie pour créer cette entreprise. Ticketbox.mu n'est pas seulement une plateforme de billetterie, mais a également été développée pour explorer davantage les études de marché et ce que les gens voulaient en termes de service en ligne», explique Ajay Deora.

Selon lui, pendant le Covid-19, le nombre de personnes effectuant des achats en ligne a drastiquement augmenté. «Nous avons donc commencé à nous concentrer principalement sur la réservation en ligne en ayant une approche différente de nos clients. Nous ne sommes pas seulement une place de marché de commerce électronique mais aussi une entreprise technologique car nous avons créé notre logiciel à partir de zéro, sur la base de l'étude de marché sur Maurice. C'est quelque chose que peu de sociétés de réservations ont fait de cette manière.»

Ticketbox.mu utilise la dernière technologie Stacks, semblable à celle utilisée par les grandes entreprises internationales comme Booking.com. «Ticketbox.mu a connu un démarrage très prometteur et nous allons évoluer en fonction du marché et veillerons à fournir un service que les gens méritent à Maurice. Dans d'autres pays, les gens ne vont pas dans les magasins et se tournent davantage vers les achats en ligne. C'est le concept que nous voulons apporter ici. À part Maurice, Ticketbox.mu va commencer à offrir ses services à Rodrigues également.

Notre équipe est composée d'un service client, de responsables marketing, de commerciaux, de développeurs et d'une analyste commerciale. Elle se développe rapidement et est dispersée à Maurice, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Nous avons un service ouvert à tous. Ticketbox.mu investira également dans des événements people pour la rendre plus efficace. Nous investissons également en termes de ressources, de personnel ou de capitaux», souligne le directeur.

Parlant de GravityXero, Ajay Deora explique que c'est une maison de production qui crée des événements. «N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, les événements à Maurice sont un grand marché. Néanmoins, n'écoutez pas ce que les gens disent, si vous avez un rêve ou un projet, allez de l'avant. C'est pourquoi GravityXero est là pour vous guider. Nous voulons que tout le monde à Maurice réussisse en ce qui concerne l'organisation d'un événement. Le marché est ouvert à tous pour faire des concerts.

Lorsque vous créez des événements, vous créez des opportunités d'emploi et faites la promotion de votre pays. Vous contribuez également aux revenus de votre pays et du secteur du tourisme. Les gens du monde entier regardent votre concert. Nous devons montrer au monde que l'île Maurice est bien avancée dans l'organisation de concerts live», déclare Ajay Deora. Le prochain concert de GravityXero est Music Maestro par Sonu Nigam, programmé en juillet et qui promet d'être un autre grand succès.

Pour conclure, Ajay Deora remercie l'équipe de Ticketbox.mu qui est passionnée et travaille dur. «Nous nous sommes engagés à changer l'état d'esprit des gens concernant l'achat de billets et la réservation d'hôtels à Maurice. En dépit d'être un starter, beaucoup d'entreprises à Maurice suivent notre tendance. Un merci spécial à ma famille qui m'a soutenu dans mes projets et aussi à mon bon ami depuis l'école, Bryan, qui travaille actuellement comme directeur opérationnel chez Ticketbox.mu.»