Algérie: Ammour insiste sur la coordination des délégations locales avec les divers secteurs

MILA — Le médiateur de la République, Madjid Ammour, a affirmé mardi, au terme d'une visite de trois jours dans la wilaya de Mila, la nécessité d'intensifier la coordination entre les délégations locales de la Médiation et les divers secteurs et administrations publiques afin de répondre aux attentes du citoyen.

Intervenant au cours d'une réunion du Conseil exécutif de la wilaya consacrée à la présentation du bilan de la délégation locale de la médiation de la République, M. Ammour a indiqué que la coordination et le travail en commun des délégations de la médiation avec les divers secteurs et institutions exécutives "permettront de mieux communiquer avec le citoyen et de reconquérir sa confiance", considérant que le citoyen devrait "accéder à ce que les lois et les règlements lui accordent".

Lors de l'inspection, en compagnie des autorités de wilaya, du déroulement du travail au niveau de la direction locale du cadastre et de la conservation foncière, il a salué la fusion des services de la conservation foncière avec ceux du cadastre, estimant que c'est une mesure qui va dans le sens de l'intérêt du citoyen en lui assurant plus de facilité dans l'obtention des actes et informations au niveau de ces deux organismes publics qui ont développé leurs services par la numérisation.

Il a exhorté les services du cadastre et de la conservation foncière à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens d'obtenir les livrets fonciers dans les meilleurs délais possibles notamment ceux dont les dossiers remplissent les conditions requises, relevant que "le mécanisme de suivi permanent est la voie pour réduire les délais d'étude des dossiers administratifs".

Le médiateur de la République s'est enquis également de la qualité des services assurés par l'Assemblée populaire communale d'Ain Tine (Sud de Mila) où il s'est intéressé au registre des doléances avant d'écouter les préoccupations des fonctionnaires de cette collectivité et celles de plusieurs citoyens.