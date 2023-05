Algérie: Santé - Le pays applique une politique nationale basée sur l'équité et les droits de l'Homme

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a affirmé, mardi dans une allocution prononcée à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève (Suisse), que l'Algérie appliquait une politique nationale de santé "claire, qui obéit au principe d'équité et des droits de l'Homme".

M. Saihi a affirmé dans une allocution, que "la mise en oeuvre d'une politique nationale de santé claire, qui repose sur le principe d'équité dans l'accès aux soins et des droits de l'Homme et soutenue par des programmes de santé de proximité, est l'approche adoptée par Algérie", laquelle, a-t-il dit, s'est engagée, à l'instar de plusieurs autres pays et à l'occasion de l'adoption du Plan 2030, à ne ménager aucun effort pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), en oeuvrant notamment à assurer une bonne santé et la prospérité pour tous.

Dans ce cadre, poursuit le ministre, l'Algérie a mis en place "une politique visant à améliorer l'accès aux prestations sanitaires" afin de répondre aux besoins de la population", ajoutant que la loi sur la santé, adoptée en Algérie en 2018 vient "consacrer la volonté politique pour mettre en place une politique de promotion de la santé et de prévention des maladies, comme le stipule la Constitution".

Soulignant que la 76e session de l'Assemblée mondiale de la Santé s'inscrit dans un contexte marqué par l'amélioration de la situation sanitaire mondiale, induite par la pandémie du Covid-19 qui a duré plus de 3 ans, et qui a fait ressortir "les insuffisances des systèmes sanitaires, y compris les plus organisés et les plus compétents", le ministre a estimé que cette réunion constitue "une opportunité pour la communauté internationale pour approfondir le dialogue sur les enseignements tirés de la lutte contre la pandémie et prendre une décision ferme en vue de faire face aux prochaines crises sanitaires majeures".

La pandémie du Covid-19 nous rappelle la nécessité impérieuse de travailler ensemble pour la mise en oeuvre du principe de la solidarité internationale de manière concrète et le renforcement de nos capacités d'anticipation face à ce type de crises pour une meilleure gestion, a poursuivi le ministre.

M. Saihi a souligné, en outre, qu'en dépit de l'approche globale adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d'améliorer l'accès aux médicaments et aux vaccins, il reste encore "plusieurs obstacles entravant les efforts consentis" pour réaliser les objectifs de développement durable et assurer une couverture sanitaire globale, insistant sur l'impératif de relever ces défis pour obtenir un cadre permanent pour la mise en place d'un environnement propice à l'innovation et aux activités principales pour la recherche et le développement dans le domaine de la santé.

Il a estimé que la réalisation de la couverture sanitaire globale pour un développement durable est un objectif principal pour l'amélioration de la santé et de la prospérité des citoyens.

Il est impératif, poursuit le ministre, "de tirer les enseignements du Covid-19 en vue de créer des systèmes de santé plus résilients en mesure de riposter à tout phénomène sanitaire extraordinaire", sans oublier l'importance de la solidarité et de l'accès équitable aux soins à travers les mécanismes de la coopération bilatérale ou multilatérale en vigueur, ajoutant que "la levée des brevets sur les médicaments et les vaccins facilitent à nos concitoyens l'accès aux soins".

Le ministre a rappelé que l'Algérie partage la vision ambitieuse et déterminée du Directeur général de l'OMS, notamment les grands défis que cette organisation doit relever à l'avenir à la lumière des perspectives du développement durable.