Algérie: Le pays veille à la consécration des valeurs fondamentales de l'OMT et de l'OAT

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a mis en avant l'attachement de l'Algérie, depuis son indépendance, à consacrer les valeurs fondamentales des organisations internationale et arabe du travail (OMT et OAT), notamment le principe de la tripartite et la mise en place d'un climat d'entente au profit des intervenants dans le monde du travail, indique, mardi, le ministère dans un communiqué.

Dans son allocution à l'occasion de la participation de l'Algérie avec une délégation tripartite, lundi aux travaux de la 49ème session de la Conférence arabe du travail au Caire (Egypte), M. Bentaleb a relevé "le contexte exceptionnel et particulier de cette réunion qui implique une plus grande coopération arabe dans divers domaines pour assurer un avenir meilleur aux générations futures", soulignant que l'Algérie a oeuvré, depuis son indépendance, à "consacrer les valeurs fondamentales de l'OMT et de l'OAT, notamment le principe de la tripartite et la mise en place d'un climat d'entente au profit des intervenants dans le monde du travail".

Et d'ajouter que "les multiples espaces de concertation et de dialogue sociaux offerts en Algérie ont permis aux partenaires socioéconomiques de consacrer les droits et libertés garantis par la Constitution de 2020, qui a renforcé la protection des droits et libertés démocratiques, particulièrement dans le domaine des libertés syndicales".

Le ministre a cité "la promulgation de deux nouvelles lois, une relative à l'exercice du droit syndical, et une autre sur la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail et l'exercice du droit de grève", lesquelles constituent "un nouveau jalon qui s'ajoute aux acquis de notre pays dans le domaine de la promotion du dialogue social et de la consécration des valeurs de concertation et de paix dans le monde du travail".

Par ailleurs, M. Bentaleb a relevé "l'importance d'une vision juste vis-à-vis de la situation du peuple palestinien, face à la souffrance, à la discrimination et à la violation de ses principes et de ses droits fondamentaux dans le travail", appelant à "mobiliser davantage de soutien en faveur de la cause palestinienne".

Faisant part de la grande satisfaction de l'Algérie suite au retour de la Syrie, pays frère, au sein de la Ligue arabe, le ministre a invité l'OAT à tenir la réunion de la 99e session de son conseil d'administration en Algérie, ajoute le communiqué.