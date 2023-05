Algérie: ADE-ABEF - Le service e-paiement des factures de consommation d'eau lancé

ALGER — Le service du e-paiement des factures de consommation d'eau potable a été lancé au profit des clients de l'Algérienne des eaux (ADE) à la faveur de la convention de partenariat signée, mardi à Alger, entre l'ADE et l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF).

La convention a été signée par le président de l'ABEF, Lazhar Latreche et le Directeur général de l'ADE, Mustapha Reguieg, en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal et des cadres des secteurs de la banque et des ressources en eau.

Grâce à cette convention, les clients de l'ADE et de ses filiales à travers tout le territoire national, titulaires de la carte bancaire CIB et de la carte Eddahabia d'Algérie Poste, peuvent payer leurs factures par internet via la plateforme de l'ADE ou son application "MiyahiMob".

Cette démarche favorisera la généralisation des dispositifs du e-paiement dans toutes les agences de l'ADE et de ses filiales sur l'ensemble du territoire national.

S'exprimant à cette occasion, M. Faïd a indiqué que cette convention de partenariat entre les deux parties constituait un nouveau pas dans le processus "du renforcement et de la généralisation de la numérisation dans toutes les transactions quotidiennes des citoyens dans le cadre des efforts des hautes autorités du pays visant à moderniser le système financier et bancaire en particulier et à améliorer les indicateurs de l'inclusion financière en général".

Le ministre a rappelé l'engagement des pouvoirs publics à renforcer l'infrastructure de la numérisation et de la modernisation des services bancaires en vue de "passer à une société numérique de plus en plus évoluée et flexible", se réjouissant de "l'amélioration considérable" des indicateurs du e-paiement ces derniers temps en Algérie.

A ce titre, il a affirmé que le nombre d'opérations de paiement en ligne a atteint, durant le premier trimestre de cette année, près de 2,7 millions d'opérations pour toutes les banques, soit un montant global avoisinant les 5,7 milliards DA, répartis sur plusieurs activités de différents secteurs.

Le nombre des comptes bancaires a augmenté à plus de 20 millions de comptes domiciliés au niveau des banques en 2022 alors que celui des cartes de paiement électronique a atteint plus de 14 millions de cartes. Il s'agit également d'une hausse de 65.000 opérations de paiements en 2016 à plus de 2 millions en 2022 des opérations de paiement via les terminaux de paiement électronique (TPE), ajoute le ministre.

Nouvelles conventions attendues pour généraliser le e-paiement

Le nombre d'opérations en ligne a augmenté de 7.300 opérations en 2016 à 9 millions en 2022, a fait savoir le ministre faisant état de plus de 340 e-commerçants sur le réseau adhérés au système du e-paiement.

Pour sa part, le ministre de l'Hydraulique a fait part de son attachement à la durabilité du service public de distribution d'eau potable, notamment à travers la modernisation et le développement de sa gestion conformément au développement socioéconomique, estimant que la convention signée s'inscrit dans le cadre de l'application du plan d'action du gouvernement qui stipule la numérisation de toutes les opérations, notamment celles relatives à la fourniture des services publics au citoyen.

Cette convention permettra de faciliter le paiement des factures d'eau, et "d'encourager un plus grand recouvrement des créances d'une manière qui profite à l'ADE et à sa stabilité financière, ainsi qu'au citoyen qui se sent pénalisé par l'éloignement des agences commerciales et les contraintes du paiement classique", a-t-il ajouté.

M. Derbal a, en outre, indiqué que la numérisation "n'est plus une étape stratégique, mais plutôt obligatoire", qui permet d'optimiser le contrôle et la modernisation du service public de l'eau, soulignant à ce propos qu'en dépit de nombreuses mesures prises pour numériser le secteur de l'hydraulique, "il nous reste beaucoup de choses à faire pour atteindre cet objectif".

De son côté, le président de l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF), Lazhar Latrache, a affirmé que toutes les banques en Algérie sont "déterminées" à mettre en oeuvre le processus de développement et de modernisation du secteur, conformément aux aspirations des autorités publiques, afin de servir les individus et les entreprises, indiquant que l'objectif ultime demeure la promotion du domaine monétique et du paiement électronique et la numérisation du secteur.

A ce titre, M. Latrache a fait savoir que les banques procèderont à la conclusion des accords avec d'importantes institutions en vue de généraliser les opérations de paiement électronique pour parvenir à l'inclusion financière.

Par ailleurs, et dans le cadre de la consécration de la culture financière, les banques s'emploient à établir des partenariats avec plusieurs départements ministériels, à l'instar de l'Enseignement supérieur, l'Education nationale, de la Culture et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, pour valoriser les notions liées à la culture financière, ajoute le président de l'ABEF.