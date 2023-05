Algérie: Etablissements pénitentiaires - Le pays oeuvre à suivre les meilleures pratiques en matière de gestion

ALGER — Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb a affirmé mardi à Alger que l'Algérie oeuvrait constamment à suivre les meilleures pratiques internationales en matière de gestion des établissements pénitentiaires, et de prise en charge des détenus et leur réinsertion.

M. Zreb s'exprimait à l'ouverture d'un colloque international sur le développement du système pénitentiaire en Algérie, organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRZ).

Cette coopération, poursuit le même responsable, a permis de développer le système carcéral grâce à l'instauration de nouvelles méthodes de gestion des établissements pénitentiaires, la prise en charge des détenus, et l'implication de la société civile dans la politique de réinsertion sociale de cette catégorie.

Ce partenariat représente "une véritable opportunité pour développer les compétences du personnel pénitentiaire, et partager l'expérience algérienne en la matière", a-t-il estimé.

Le DG de l'Administration pénitentiaire a mis en exergue en outre le rôle de la société civile à travers l'accompagnement de la politique de l'Etat visant à préparer les détenus à la vie sociale et professionnelle après achèvement de la peine, grâce à de nombreuses mesures prises en la matière, à l'instar des formations professionnelles, et la possibilité de passer les examens du BEM et du Baccalauréat, des facteurs clés qui facilitent, a-t-il dit, leur préparation à la vie professionnelle et à diminuer le phénomène de récidive.

Pour sa part, le président du bureau d'Afrique à la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale, M. Mohamed Montasser Abidi, a qualifié l'expérience de l'Algérie en matière de gestion des établissements pénitentiaires de "pionnière à tous les niveaux" grâce aux réformes initiées en vue de promouvoir la prise en charge des détenus conformément aux standards internationaux.

Il a affirmé que l'expérience de l'Algérie, qui "a adopté depuis des années une nouvelle démarche basée sur la réintégration des détenus pour prévenir le phénomène de récidive", peut devenir un modèle à suivre pour les pays frères et africains.