Algérie: Goudjil reçoit le président du Conseil national palestinien

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, mardi au siège du Conseil à Alger, le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fattouh et la délégation l'accompagnant, indique un communiqué du Conseil.

Lors de cette audience, les deux parties ont examiné "les derniers développements de la cause palestinienne et les violations sionistes systémiques du statut historique et légal d'Al-Qods et des Lieux saints, ainsi que la poursuite de la politique de colonisation, la confiscation des terres palestiniennes, la démolition des maisons et le déplacement des Palestiniens", selon la même source.

Après avoir salué la qualité et la solidité des relations algéro-palestiniennes, M. Rawhi Fattouh a exprimé ses vifs remerciements et estime à l'Algérie et au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en particulier pour son soutien permanent au peuple palestinien, saluant "le rôle historique de l'Algérie dans le rassemblement des Palestiniens et le processus de réconciliation nationale, couronné en octobre dernier par le rassemblement et la réunification des rangs palestiniens et la signature par les frères palestiniens de la 'Déclaration d'Alger' ainsi que leur engagement à en appliquer les clauses".

M. Rawhi Fattouh a relevé également "l'importance extrême de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) qui veille à préserver la sécurité de ses services à des millions de réfugiés", évoquant les difficultés financières rencontrées par l'Office, tout en appelant à l'aider.

Pour sa part, M. Goudjil a rappelé que "la cause palestinienne est une cause centrale pour le peuple et le Gouvernements algériens, une cause qui ne saurait faire l'objet de surenchère, ni de compromissions", saluant à ce propos la lutte du vaillant peuple palestinien pour le recouvrement de son indépendance.

Il a, en outre, précisé que "la Déclaration d'Alger" consacrant l'unification des rangs palestiniens "ne saurait aboutir sans l'attachement de toutes les parties signataires à leur engagement de faire prévaloir l'intérêt suprême du pays", ajoutant que "cette lutte était similaire à la notre durant notre Glorieuse Révolution, lorsque les moudjahidine avaient mis de côté leur appartenance et leurs tendances politiques pour faire prévaloir l'intérêt suprême du pays, ce qui a conduit au triomphe et à l'affranchissement du joug colonial".

Concernant les agressions sauvages des forces d'occupation sionistes, le président du Conseil de la nation a réaffirmé la condamnation par l'Algérie de toutes ces pratiques barbares, dénonçant "la politique hypocrite et sélective adoptée par les pays occidentaux qui, à travers leur mutisme face à ce qui se passe dans les territoires palestiniens, donnent une couverture à la force occupante pour continuer dans ses actes abjectes".

Dans ce cadre, il a appelé les pays membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU à assumer leurs responsabilités et à mettre en oeuvre les chartes onusiennes en la matière.

Les entretiens bilatéraux ont également permis d'évoquer les relations parlementaires et de réaffirmer la volonté des deux parties de les promouvoir et de renforcer la coordination et la concertation dans le cadre des groupes d'amitié parlementaires, selon la même source.

Le président de l'Assemblée nationale palestinienne, rappelle-t-on, effectue une visite en Algérie pour prendre part à la Conférence internationale commémorant le 75e anniversaire de la Nakba, abritée au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rehal à Alger.