Afrique: Plus de 75 intervenants attendus au 3e Forum africain pour les industries culturelles et créatives

Dakar — Le troisième Forum africain pour les industries culturelles et créatives (Forafricc), initié par la fondation Youssou Ndour démarre, mercredi, à l'ancien Palais de justice du Cap Manuel, avec plus de 75 intervenants venant de plusieurs pays, ont annoncé les organisateurs.

Axé autour du thème "Les industries culturelles et créatives, vecteur d'emplois pour la jeunesse en Afrique et au-delà, Forafricc (24, 26 mai) rassemblera des experts, des entrepreneurs, des investisseurs et des décideurs du monde, soulignent-ils dans un document transmis, mardi, à l'APS.

« Forafricc, c'est plus de mille participants inscrits, soixante candidatures à la pépites-académie, plus de 75 intervenants du monde entier, douze sessions de haut niveau, 35 invités Vip », détaille le document.

Selon l'administrateur délégué du Forum africain pour les industries culturelles et créatives, Nicolas Esgain, cette troisième édition est dédiée "au théâtre, à l'animation et à la gastronomie".

Quatre activités phares sont prévues durant ce forum avec des sessions thématiques, dont l'une porte sur "Les politiques publiques et quelle stratégie en faveur de la créativité et des ICC". Un débat sur "Les droits d'auteur" est aussi au programme.

Il est par ailleurs prévu des panels sur le cinéma et la coproduction. Les succès stories au Sénégal, en Belgique et en Europe seront mis en avant, selon les organisateurs.

La rubrique "Dialogue culture" mettra en exergue "la gastronomie comme vecteur d'humanité", tandis que dans le cadre de la rubrique "La pépite académie", dix projets seront sélectionnés et vont pitcher pendant le forum.

Nicolas Esgain a annoncé la présence à ce forum africain dédié aux ICC de l'administratrice générale de la Francophonie, Caroline Saint Hilaire.

En plus des panels et du dialogue des cultures, l'ancien Palais de justice va accueillir le village du forum avec une quarantaine de stands sur les métiers d'art et un podium d'animation musicale.

Du côté belge, souligne Ivan Korsack, chef de la mission économique de l'ambassade de Belgique, la délégation sera composée de 362 personnes et de 187 entreprises.

L'organisation de ce forum africain pour les industries culturelles et créatives est portée par la fondation Youssou Ndour dédiée aux ICC.

Elle a organisé le premier forum africain des ICC en 2019, au King Fahd Palace, puis le deuxième en 2021 au musée des Civilisations noires. Selon les initiateurs, ce forum est appelé à voyager dans d'autres pays.