Ile Maurice: Cyclisme l Moka Peugeot Challenge - Christopher Lagane en patron !

Après avoir remporté le contre-la-montre individuel le samedi 20 mai au matin, Christopher Lagane a de nouveau dicté sa loi, le lendemain, lors de l'étape en ligne du Moka Peugeot Challenge. Le leader du Faucon Flacq SC s'est imposé en 2h22:34 au terme des 92 kilomètres avec une minute et 27 secondes d'avance sur ses deux poursuivants immédiats, Alexandre Mayer et Yannick Lincoln.

Ce sont des outsiders qui ont tenté leur chance de loin dans cette seconde étape dont le départ et l'arrivée étaient jugés devant le Côte d'Or National Sports Complex. Dans la montée de Clémencia, première difficulté du parcours, on retrouvait cinq échappés : Philippe Colin et les frères L'Entêté, Laurent et Loïc du Faucon Flacq SC, Thierry David et Michael Khedoo du Vélo Club de Pamplemousses. Celui-ci allait ensuite être lâché. Après la montée de Camp Thorel, il n'y avait plus que Colin et David aux avant-postes. Le duo poursuivit sa chevauchée dans la descente de La Nicolière puis la montée de Congomah.

Mais sur l'autoroute de Verdun, la physionomie de course changeait. Les représentants du Faucon Flacq SC, plus nombreux, allaient durcir la course. Après avoir attendu le bon moment, Lagane décida de passer à l'attaque. Lincoln et Mayer le gardèrent en ligne de mire pendant un moment dans la montée de Verdun avant que le Flacquois ne se détache inexorablement pour rallier l'arrivée en grand vainqueur à Côte d'Or.

Impressions

Christopher Lagane (vainqueur):

«Au début, on a surtout contrôlé la course et on voulait voir comment allaient réagir les adversaires vu que j'avais 33 secondes d'avance et que le terrain me convenait bien. Puis, Philippe (Colin) est parti dans l'échappée et pour nous c'était une bonne chose qu'il y ait un maximum d'écart. Je dois dire un grand merci aux coéquipiers, Keylan Ciprisse et Thibault L'Espérance qui ont bien roulé au début puis Samuel Quevauvilliers dans Camp Thorel et à la fin Thibault d'Unienville et Hanson Matombé. Ils ont tout donné pour faire l'écrémage dans Verdun et après deux kilomètres, j'ai décidé d'attaquer. Je n'avais pas trop de repères vu que mon capteur de puissance s'est cassé mais je me sentais bien. Vu que mes sensations étaient bonnes j'ai continué mon effort jusqu'à l'arrivée.»

Résultats

2e étape (92 km)

Scratch

1.Christopher Lagane (FFSC) 2h22:39 ;

2. Alexandre Mayer (BRSC) 2h24:04 ;

3. Yannick Lincoln (MRSC) m.t ;

4. Gregory Mayer (MRSC) 2h25:07 ;

5. Lucas Froget (MRSC) 2h26:03

Cadets/Pass-cyclistes/Masters/Féminines plus de 17 ans (67 km)

1.Juliano Ndriamanampy (FFSC, cadet) 1h40:24 ;

2. Loïc L'Entêté (FFSC, pass-cycliste) m.t ;

3. Julien Cornette (BRSC, pass-cycliste) 1h41:27 ;

4. Ankass Clarice (FFSC, pass-cycliste) m.t ;

5. Tristan Hardy (FFSC, cadet)

Classement général (Élites/juniors)

1.Christopher Lagane (FFSC) 2h39:56 ;

2. Alexandre Mayer (BRSC) 2h41:54 ;

3. Yannick Lincoln (MRSC) m.t ;

4. Gregory Mayer (MRSC) 2h44:01 ;

5. Jeremy Raboude (VCJCC) 2h44:56

Classement général (cadets/pass-cyclistes/Masters/Féminines plus de 17 ans)

1.Juliano Ndriamanampy (FFSC, cadet) 2h00:23 ;

2. Tristan Hardy (FFSC, cadet) 2h00:59 ;

3. Henri Rouillard (FFSC, cadet) 2h01:30 ;

4. Loïc L'Entêté (FFSC, pass-cyclisme) 2h02:00 ;

5. Christophe Harel (MRSC) 2h02:44

Minimes (30 km)

1.Jinino Ndriamanampy (FFSC) 1h09:11 ;

2. Samuel Baptiste (AC Terra) 1h09:37 ;

3. Davis Matamby (AC Sud) 1h13:30

Féminines moins de 17 ans (30 km)

1.Jessy Payet (Réunion) 1h09:22 ;

2. Émeline Henriette (Réunion) 1h09:23 ;

3. Strella Nizelin (AC Constance) 1h13:48