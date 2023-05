Cote d'Ivoire: Journée mondiale des loisirs 2023 - Le Jardin botanique de Bingerville aux allures de parc géant ce 27 mai...

Faire de l'écosystème ludique un secteur économique porteur et un vivier de socialisation pour les jeunes, tel est le double objectif assigné à la célébration en grande pompe de la journée mondiale des loisirs, ce samedi 27 mai au Jardin botanique de Bingerville.

Randonnée pédestre, circuit de Vtt, Fitness, démonstration et initiation aux jeux traditionnels authentiques, déclamation de contes et légendes, mini-parc d'attractions, badminton, spectacles de marionnettes, sports équestres, loisirs nautiques et parcs aquatiques... Tel est un aperçu du panorama de la transformation éphémère qu'affichera le jardin botanique de Bingerville, le temps d'une célébration, celle de la Journée mondiale des loisirs (Jml), le samedi 27 mai 2023, décalée de plus d'un mois (Ndlr, le 16 avril).

Aussi, autour du thème générique de « Les loisirs, facteur d'insertion et d'épanouissement pour la jeunesse », la Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, sur instruction du Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a-t-elle mis les petits plats dans les grands pour donner toute sa plénitude à l'écosystème ludique dans l'atteinte des objectifs de leadership continental de la stratégie nationale de développement touristique, « Sublime Côte d'Ivoire », dont l'établissement de la destination ivoirienne comme un hub du divertissement en Afrique est un pan stratégique. Notons qu'au plan mondial, le thème de la Jml 2023 n'est autre que « Les loisirs au service de la transformation sociale ».

Bien plus, selon la Directrice générale des Loisirs, cette activité constitue un ballon d'essai pour l'implémentation grandeur-nature par la consécration de l'année 2023 à la jeunesse par le Chef de l'Etat, SEM Alassane Ouattara, et mise en musique par le Gouvernement sous la houlette du premier ministre Patrick Achi.

Dans cet élan, selon Isabelle Anoh, le Ministre Siandou Fofana, eu égard aux nouvelles dispositions réglementaires, notamment, le décret du 18 janvier 2023 portant réglementation des activités de loisirs, entend faire du secteur un véritable vivier d'employabilité, fiable et viable.

Pour les jeunes en l'occurrence, la célébration de la Jml est donc le creuset où devront se fonder, en synergie, les attentes des acteurs du secteur et de l'administration touristique et ludique, au service des populations, avec la jeunesse en ligne de mire. Aussi bien pour leur insertion professionnelle et leurs ambitions d'entreprendre, mais aussi pour leur épanouissement personnel, social, culturel, intellectuel. Car, souligne la Directrice générale des loisirs, « les loisirs jouent un rôle important dans le développement humain, la croissance personnelle et la promotion du bien-être des individus dans différents contextes socioculturels ».