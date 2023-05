Algérie: Algérie-Portugal - Consolidation des relations historiques et convergence totale de vues

ALGER — L'Algérie et le Portugal ont exprimé leur volonté de consolider leurs relations historiques, mardi à Lisbonne, au deuxième jour de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce pays ami, affichant une convergence totale de vues sur toutes les questions régionales et internationales.

Dans une déclaration commune à la presse avec son homologue portugais, M. Marcelo Rebelo de Sousa, le Président Tebboune qui est accompagné d'une importante délégation ministérielle, a affirmé que les entretiens entre les deux parties ont fait ressortir une convergence totale de vues concernant toutes les questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye, au Mali, au Sahel, au Sahara occidental et en Palestine, ainsi que la situation en Ukraine.

Le président de la République a rappelé, à ce propos, que "l'Algérie aspire, tout comme le Portugal, à la paix en Ukraine et en Russie, ainsi qu'au règlement de la question du Sahara occidental conformément aux résolutions des Nations-unies et du Conseil de sécurité".

"Nous avons réaffirmé notre soutien absolu à la cause palestinienne", a -t-il poursuivi, rappelant que "la position de l'Algérie est claire à cet égard et plaide pour la solution de deux Etats et l'établissement de l'Etat de Palestine sur les frontières de 1967 avec El-Qods-est pour capitale".

Evoquant les relations algéro-portugaises, le président de la République a exprimé la volonté de l'Algérie de les intensifier et de les élargir à tous les domaines, ajoutant que l'Algérie "est actuellement sur la voie de l'édification d'une véritable démocratie au profit du peuple et l'édification d'une économie basée sur l'intelligence, la connaissance et les start-up".

Le Président Tebboune a également réitéré l'attachement de l'Algérie au Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre les deux pays en 2005, présentant, à cette occasion, ses chaleureuses félicitations au Président de Sousa et au peuple portugais ami à l'occasion de la célébration, le 10 juin prochain, de leur fête nationale.

Pour sa part, le président portugais s'est félicité des relations "fortes" unissant les deux pays, saluant le rôle historique de l'Algérie dans le renforcement de la démocratie dans son pays.

Il a ajouté que la visite du Président Tebboune au Portugal permettra de promouvoir les relations de coopération bilatérale au plus haut niveau, notamment dans les domaines de la coopération diplomatique, sécuritaire et économique, à l'instar des secteurs des énergies renouvelables, du tourisme et de l'enseignement supérieur.

Le Président de Sousa a également réaffirmé la position ferme du Portugal vis-à-vis de la question du Sahara occidental, précisant que son pays respecte et appuie les efforts des Nations-Unies, ainsi que ses décisions sur cette question.

Dans l'après-midi, le président de la République, s'est rendu au siège historique de la mairie de Lisbonne où il a reçu la clé de la ville de la part du Maire qui lui a fourni des explications sur les différentes étapes historiques de la région.

A cet égard, il a fait part de sa fierté d'être à Lisbonne, la qualifiant de "capitale d'histoire, de culture et de modernité", appelant à intensifier les relations de coopération entre Lisbonne et Alger à travers un jumelage entre les deux capitales.

Dans la matinée, le président de la République avait reçu un accueil solennel de la part de son homologue à la Place de l'Empire.

La veille, et lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté nationale établie au Portugal, le président de la République a écouté les préoccupations de différents intervenants présents à cette rencontre avant de répondre à leurs préoccupations portant sur les questions liées aux compétences algériennes à l'étranger et les rôles qui leur incombent pour contribuer au développement du pays.

Il a réaffirmé, à ce propos, la détermination de l'Etat à "assurer la protection de ses enfants à l'étranger et à les défendre s'ils sont victimes d'injustices dans leurs pays d'accueil, et ce dans le cadre du respect de la souveraineté de ces derniers".

Il a également évoqué les différentes mesures instituées au profit de la diaspora, notamment la réduction des prix des vols pour raffermir les liens avec la patrie, l'accès à la retraite auprès de la Caisse nationale des retraites (CNR) et d'autres mesures visant à alléger le poids de l'éloignement du pays.

Le Président Tebboune a indiqué que l'Algérie oeuvrait à renforcer la coopération économique avec le Portugal à la faveur de la nouvelle voie empruntée pour l'édification d'une économie solide, créatrice de richesses et d'emploi.