Algérie: Le Sommet bilatéral algéro-portugais prévu au deuxième semestre de 2023

LISBONNE — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, mardi soir depuis la capitale portugaise, Lisbonne, la tenue durant le deuxième semestre de l'année 2023, du Sommet bilatéral algéro-portugais, affirmant avoir convenu avec son homologue portugais de faire de 2023, une "année charnière pour la relance des échéances bilatérales majeures".

Dans son allocution lors du dîner offert en son honneur par le président de la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, à l'occasion de la visite d'Etat qu'il effectue à ce pays ami, le Président Tebboune a indiqué avoir convenu avec le Président de Sousa, de faire de l'année 2023, une "année charnière pour la relance des échéances bilatérales majeures, en tête desquelles le Sommet bilatéral prévu pour le deuxième semestre de l'année en cours, que nous sommes en passe de préparer, dans le cadre du suivi des résultats du Groupe de travail conjoint sur la coopération économique tenu à Alger les 15 et 16 mai".

Dans ce contexte, le président de la République a exprimé sa conviction "profonde" des perspectives "prometteuses" qu'il convient d'exploiter pour asseoir les fondements d'un partenariat fort", précisant que cette conviction avait été mise en avant, mardi matin, lors de ses entretiens "riches" avec le Président portugais.

A cette même occasion, le Président Tebboune a exprimé sa "joie" de se trouver au Portugal, pays "lié à l'Algérie par des liens profonds d'amitié et de lutte commune, pour la liberté et la démocratie", faisant part de sa fierté des "traditions d'amitié ancrée unissant les deux pays, des traditions établies par les générations successives d'hommes et de femmes fidèles à leurs principes et à leurs peuples".

L'occasion était pour le président de la République de rendre hommage à Manuel Teixeira Gomes, premier Président de la République portugaise qui fut "témoin des contacts entre deux peuples qui partagent les mêmes valeurs et principes humains nobles, parce qu'il a aimé l'Algérie et choisi d'y vivre pour défendre la liberté et la dignité de sa patrie, jusqu'à ce qu'il y soit enterré, en terre bénie".

Le Président Tebboune s'est dit fier du partenariat entre les deux pays, un partenariat qu'il entend "oeuvrer sans relâche à en consolider les acquis, à l'occasion de cette visite et lors les prochaines échéances bilatérales".

"L'Algérie dont les potentialités de croissance économique la qualifient pour remporter l'enjeu du développement et du progrès, veut élargir le champ de coopération bilatérale avec le Portugal, par la réactivation des cadres juridiques et en allant de l'avant sur la voie d'un partenariat intégré qui soit à la hauteur de notre volonté politique distinguée, particulièrement s'agissant des start-up, de la e-gouvernance et des énergies renouvelables", ajoutant que "le Portugal réalise des avancées considérables dans ces domaines".

Le Président de la République a exprimé son souhait de voir les investissements portugais en Algérie s'accroître, pour qu'ils soient au même niveau que les relations politiques consensuelles", précisant que "le nouveau climat économique positif en Algérie est ouvert à l'investissement et favorable aux exigences des acteurs économiques, de par la stabilité juridique qu'il apporte et les facteurs encourageants qui facilitent l'intensification des initiatives d'investissement par les opérateurs portugais".

Le Président Tebboune a, d'autre part, souligné la "forte détermination des deux pays à oeuvrer, à l'occasion de la sixième session de la prochaine réunion bilatérale algéro-portugaise de haut niveau prévue en Algérie, à consacrer la poursuite des consultations politiques et stratégiques et à évaluer les mécanismes de coopération bilatérale, en vue de les promouvoir au niveau des fortes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays".

L'Algérie ne ménagera aucun effort pour contribuer au règlement des conflits en usant de son expérience dans la médiation

Le Président de la République a affirmé, à l'adresse de son homologue portugais et de l'assistance, que "l'Algérie qui a, toujours, lutté en faveur des causes justes dans le cadre de la Légalité internationale et du droit des peuples à leur autodétermination, ne ménagera aucun effort pour contribuer positivement au règlement des conflits par les voies pacifiques, de par son expérience dans la médiation, notamment à la lumière des nouveaux défis que nous impose un contexte mondial complexe".

"Nous sommes appelés à consentir des efforts inlassables pour contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix dans notre région méditerranéenne et de par le monde, partant des principes du Droit international et du respect de la souveraineté nationale", a-t-il ajouté.

Au terme de son allocution, le Président Tebboune a affirmé sa disponibilité à oeuvrer de concert avec le Président de Sousa en vue de contribuer au "règlement des crises et à la relance des voies du dialogue, à même d'éliminer les foyers de tension de notre voisinage et à travers le monde", soulignant que "le dialogue et la communication sont à même de consolider la volonté commune qui nous anime pour asseoir la culture de la paix et de la coopération dans notre région qui fut le berceau des civilisations et qui constitue un symbole de l'interaction constructive entre les deux rives de la Méditerranée".