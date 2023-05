Madagascar: Festival de Cannes - Philanthropes, personnalités de l'art et du cinéma soutiennent Madagascar

Un documentaire intitulé « A journey to one » a été présenté par la Fondation Akbaraly, au Carlton Cannes Hôtel à l'occasion de la 76e édition du Festival du Cinéma, durant la conférence Mastermind organisée par le Better World Fund ce lundi 22 mai.

Ce documentaire, consacré à la promotion de la protection de l'environnement et le droit à la santé, à l'éducation et à une meilleure qualité de vie pour les femmes et les enfants de Madagascar, a présenté les projets de la Fondation, fondée en 2009 par Ylias et Cinzia Akbaraly. Son objectif est justement de contribuer concrètement au développement et à la croissance des communautés les plus vulnérables de ce pays à travers des projets pilotes en matière d'actions humanitaires dans 4 pays notamment, au Rwanda, en Inde, en Italie et à Madagascar.

« Partager nos projets avec le monde entier et avec les illustres invités qui ont assisté à l'événement est essentiel pour nous afin de sensibiliser le public aux principes humanitaires qui forment le coeur de notre mission », précise Cinzia Catalfamo Akbaraly, fondatrice et présidente de la Fondation.

En marge de la conférence, une soirée de Gala exclusive a également été organisée la veille, le 21 mai, par le Better World Fund, une organisation internationale à but non lucratif basée à Paris. Cette dernière organise des actions et des événements internationaux impliquant le monde du cinéma pour sensibiliser et récolter des fonds pour des projets humanitaires. Durant cette soirée, philanthropes, personnalités du monde de l'art et du cinéma et autres personnalités VIP ont été invités à contribuer, à travers une collecte de fonds, au développement des projets de la Fondation Akbaraly, dont l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil dédié aux enfants des rues dans le sud de Madagascar.