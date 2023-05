Madagascar: Base Toliara - Des associations derrière le président de la République pour sa réouverture

L'adoption du nouveau code minier va-t-elle changer les choses quant à l'avenir de Base Toliara ? Du côté des forces tuléaroises, en tout cas, les revendications pour la reprise des activités de la société minière se multiplient.

C'est le cas notamment, de nombreuses associations représentatives de la population de Toliara ville et des communes rurales environnantes. Ces populations annoncent particulièrement qu'ils soutiennent le président de la République dans l'initiative qu'il prendra pour la réouverture de Base Toliara.

Toko Bey Telo

Il s'agit notamment, de la Plateforme des notables de Toliara, de l'association TOMIRA, de Zaza MAZOTO, des pêcheurs au sein d'Akioviko, de l'association Vezo Tea Longo, de l'association Fivami, de la FITEA, de l'association des tireurs de cyclopousses de Toliara, de la Plateforme des associations oeuvrant pour le développement de Toliara, FITAZA, ainsi que plusieurs associations de femmes locales.

C'est encore et toujours l'association Toko Bey Telo qui revient en force en réitérant la nécessité absolue de la réouverture de Base Toliara. Les trois présidents élus de cette association des trois clans Tanalagna à Toliara sont venus expressément dans la capitale pour relancer cet appel. Une occasion de défendre que face à la situation socioéconomique de plus en plus intenable à Toliara, l'heure n'est plus au blocage d'un projet qui, finalement, est destiné à relancer l'économie régionale et nationale.

Solutions immédiates

Les dirigeants de Toko bey Telo soutiennent que la réouverture de Base Toliara figure parmi les solutions immédiates pour freiner le chômage qui atteint des proportions inquiétantes sur place. Avec cette réouverture, ils aspirent à un avenir meilleur pour les enfants des familles qui vivent dans les zones concernées par ce projet d'exploitation d'ilménite, des ressources qui méritent d'être exploitées. On rappelle que ce n'est pas la première fois que l'association Toko Bey Telo se prononce sur le projet Base Toliara qu'elle qualifie spécialement de pourvoyeur d'emplois.

Les membres de l'association sont convaincus des potentielles contributions de Base Toliara pour le développement des collectivités territoriales décentralisées. Entre autres, à travers les projets sociaux d'accompagnement, mais également par les ristournes, redevances et autres ressources fiscales émanant du projet. « Base Toliara prévoit des projets sociaux en faveur de la population, et il n'y aucune raison de poursuivre cette suspension d'activité », martèle l'association.

Elle cite, par exemple, les projets relatifs à l'adduction d'eau potable, à la mise en place d'un centre de santé et d'une école, à la distribution de semences, aux appuis aux pêcheurs ou encore des soutiens aux activités génératrices de revenus pour les communautés. Autant de raisons qui incitent les Toko bey Telo à lancer, une fois de plus, un appel à l'Etat pour débloquer au plus vite cette situation qui ne fait que durer dans le temps. Ils espèrent une décision ferme du président de la République, Andry Rajoelina.