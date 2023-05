Madagascar: Jeux des Iles - Vers des tournois inter-îles pour les disciplines écartées

La tenue des Jeux des Iles de l'Océan Indien à Antananarivo, avec les 17 disciplines prévues du 25 août au 3 septembre, ne fait plus débat. Cependant, les sportifs des autres disciplines exclues pourraient encore avoir de l'espoir.

Lors de la réunion du Comité International des Jeux (CIJ) qui s'est tenue le week-end dernier dans la capitale, les délégués des autres îles soeurs n'ont pas caché leur déception quant à l'exclusion de certaines disciplines pour lesquelles de nombreux athlètes s'étaient déjà préparés. « Etant donné que nous sommes dans l'océan Indien, organiser des Jeux sans inclure les sports nautiques nous semble un peu dévalorisé. Nous avons proposé au comité d'organisation et au gouvernement malgache de réfléchir à la participation de la voile et du beach-volley. Surtout que le beach-volley pourrait se jouer à Tananarive et que tous les pays y sont inscrits », a souligné Jean-Paul Nanguet, chef de la délégation Réunion au CIJ, dans une déclaration à Réunion 1ère.

Du côté malgache, c'est dans le domaine du taekwondo que la réaction a été rapide. La fédération a demandé la réintégration de cette discipline aux Jeux. « Quatre mois de préparation pour l'équipe nationale de taekwondo, quatre mois de sacrifices, de souffrances et de joie pour représenter Madagascar », peut-on lire sur la page Facebook de la fédération.

Afin de promouvoir les disciplines sportives et surtout pour que les efforts des fédérations, des ligues et des athlètes ne soient pas vains, une proposition a été faite par les représentants des pays membres du CIJ. Des tournois inter-îles pour les disciplines exclues ont été discutés. Cette proposition n'est pas passée inaperçue et a reçu l'adhésion de tous.

Ces tournois devraient se dérouler cette année jusqu'au mois de décembre, en parallèle aux Jeux des Îles, sur différentes îles de manière décalée. « L'organisation de ces tournois dépend entièrement de l'accord du gouvernement », souligne une source proche du CIJ. La prochaine réunion du CIJ, prévue pour le mois de juin, devrait trancher sur cette proposition. Toutefois, l'heure est actuellement à la préparation des Jeux des Îles et de leurs 17 disciplines de compétition.