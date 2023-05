Madagascar: Trail Marovatana - 150 coureurs attendus pour un parcours très particulier

La deuxième édition du Trail Marovatana aura lieu le samedi 10 juin prochain. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 30 mai.

Après l'UTOP, les férus de course nature vont se régaler avec le Trail Marovatana qui se déroulera le samedi 10 juin dans la partie Nord de la Capitale. Comme l'année précédente, cette deuxième édition propose un parcours de 30,2 km avec un dénivelé positif de 1 135 mètres à parcourir en 8 heures et 30 minutes maximum. Au-delà de ce délai, les concurrents seront hors course et ne seront plus classés.

Des changements ont été apportés au trajet, ce qui ravira les habitués de cet événement. La ligne de départ se situe à Ambohimanga, en passant par l'EEM Santa Paoly Ambatoharanana et Andringitra Nord avant d'arriver à Ambohitsimeloka. Il s'agit d'un avant-goût de l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS), qui propose un parcours spécial et innovant. L'Office régional du tourisme d'Analamanga (ORTANA) a décidé de prolonger la date limite des inscriptions jusqu'au mardi 30 mai. Cependant, le nombre de participants est limité à 150 personnes.

En effet, cette épreuve unique est réservée aux personnes âgées d'au moins 18 ans, entraînées et en bonne condition physique, qui peuvent courir à leur propre allure tout en respectant une barrière horaire. Le départ sera donné à 07h00 le samedi 10 juin 2023. Elle est ouverte à tous, de toutes nationalités, à condition d'avoir au moins 18 ans révolus, correspondant à la catégorie Espoir. Les coureurs juniors, âgés de 16 et 17 ans, peuvent y participer avec une autorisation parentale.

Les concurrents inscrits à cette course devront se rendre à Ambohimanga par leurs propres moyens le jour J, devant la porte d'Ambatomitsangana, lieu de départ de la course. Des bus payants seront également proposés par l'organisateur, au départ du jardin d'Antaninarenina à 04h30 du matin. Chaque participant doit fournir un certificat médical et une copie de sa carte d'identité avec son formulaire d'inscription. Le formulaire d'inscription est disponible en ligne sur le site de l'UTCS et peut également être retiré au kiosque ORTANA à Antaninarenina.