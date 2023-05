Congo-Kinshasa: Un camp pour accueillir les réfugiés soudanais installé dans le nord du pays

Le gouvernement centrafricain a donné ce lundi 22 mai au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l'autorisation d'installer un camp pour accueillir les Soudanais qui fuient le conflit qui déchire leur pays depuis plus d'un mois. Le site se trouve à Birao, dans la préfecture de la Makaga, dans le nord du pays.

Pour l'heure, plus de 10 000 réfugiés se trouvent à plus de 65 km de là, vers la localité d'Am Dafok, sur la frontière avec le Soudan.« La majorité des personnes qui sont arrivées sont principalement composées de femmes et d'enfants, ils représentent environ 98% des réfugiés qui sont arrivés dans la zone », explique Fafa Olivier Attidzah, le représentant du HCR en Centrafrique.

« C'est une zone qui est en proie à des inondations chaque fois qu'il pleut, c'est pour ça d'ailleurs que nous voulons les sortir de là avant que la saison des pluies ne commence. La fenêtre qui reste ouverte pour nous pour mener l'exercice est de deux, peut-être trois semaines. Mais deux semaines beaucoup plus précisément », détaille Fafa Olivier Attidzah.

« Dans cette zone qui dépendait avant du Soudan en termes d'approvisionnements alimentaires et en produits de première nécessité, le marché n'est plus totalement approvisionné à cause du conflit au Soudan. En les emmenant vers Birao, nous estimons qu'il y aura toujours la possibilité de les approvisionner, même si c'est difficile, à partir de l'intérieur de Centrafrique, de Bangui. Et nous pensons sincèrement que leur situation va s'améliorer une fois qu'on les aura sortis de la zone frontalière. »