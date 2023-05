Cote d'Ivoire: Aménagement du Grand Abidjan - Des réflexions pour revisiter les changements et évolutions du projet

Des réflexions ont été menées pour revisiter les changements et évolutions du projet de l'aménagement du grand Abidjan.

La 3ème réunion du Comité de Facilitation de la Mise en oeuvre et de Suivi (CoFaMiSu) couplée à la 4ème réunion du Comité Conjoint de Coordination (CCC) relative à l'opérationnalisation du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan (Sduga) s'est tenue le mercredi 17 mai 2023 dans un hôtel d'Abidjan-Cocody Riviéra Golf.

Selon les participants, cet atelier avait pour but de revisiter les changements et évolutions de ce projet pour une adaptation du schéma aux réalités actuelles d'urbanisation et de transport dans la zone du Grand-Abidjan. En effet, dans le cadre de l'opérationnalisation du Schéma directeur d'urbanisme du grand Abidjan (Sduga), le gouvernement ivoirien a obtenu un appui technique et financier de l'Agence Japonaise de coopération Internationale (Jica). Cet appui a pour objet de réviser partiellement ce schéma pour l'horizon 2040, de mettre en place des mécanismes pour rendre efficace la mise en oeuvre de ce document de planification territoriale et de renforcer les capacités des ministères et organismes concernés.

Pour Hubert Yomafou, directeur général de l'urbanisme, au ministère de la Construction, du Logement et de l'urbanisme, ces travaux permettront d'examiner l'état d'avancement du projet et d'échanger sur des questions relatives aux différentes thématiques abordées dans le rapport soumis par le cabinet japonais RECS International.« Il s'agit de recueillir les observations des participants, membres des CCC, pour améliorer le travail qui est présenté, afin d'aboutir à un schéma mieux adapté aux problématiques de l'urbanisme et du transport. Ces travaux permettront au groupe de travail de présenter les ébauches d'aménagements du schéma, et favoriser une imprégnation des résultats», a-t-il déclaré.

Actualiser le Sduga dans le but d'une urbanisation plus appropriée

Pour sa part, le représentant de la Jica, Usui Yukichi a indiqué qu'il est important d'actualiser le Sduga dans le but d'une urbanisation plus appropriée. C'est pourquoi, il a insisté sur le fait que les plans d'occupation des sols, d'urbanisation et d' infrastructures aient les mêmes visions.. « L'ensemble des projets structurants du grand-Abidjan, pour des secteurs comme le logement, la mobilité , les infrastructures routières, l'Assainissement, l'Énergie ou les déchets , le Sduga et ses projections sont utilisés comme cadre de référence. La Jica continuera de collaborer et de partager son expérience avec la Côte d'Ivoire en matière de gestion de l'urbanisation rapide en vue de contribuer à une croissance résiliente, durable et prospère pour les villes de ce pays en général et du Grand- Abidjan en particulier », a-t-il promis.

Le Sduga vise à élaborer un plan de développement du grand-Abidjan à l'horizon 2030 dans une perspective de développement durable et en harmonie avec les documents nationaux en matière d'aménagement et de développement du territoire.