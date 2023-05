Angola: 'Luanda Expo Car 2023' a lieu en juin

Luanda — La capitale de Luanda accueillera du 14 au 18 juin la 1ère édition de "Luanda Expo Car 2023", dans le but de dynamiser l'industrie automobile nationale.

Une exposition ouverte à Bahia de Luanda et promue par la société Invite, en partenariat avec EDK Motor et Inovia, regroupe plus de 80 des quelque 200 entrepreneurs du secteur automobile actifs sur le marché national qui participeront à "Luanda Expo Car 2023".

Selon le directeur exécutif du comité d'organisation, Agnaldo dos Santos, parmi ceux déjà inscrits, il y a des vendeurs de voitures, de pièces détachées, des lubrifiants, des banques et d'assurances, et d'autres prestataires de services.

S'adressant à l'ANGOP, Agnaldo dos Santos a expliqué que l'exposition a le soutien d'institutions telles que les ministères des Transports et de l'Industrie et du Commerce, ainsi que l'Ensa Seguros et Jetour Angola.

"L'événement garantira également 200 emplois directs et indirects, notamment dans les domaines de la sécurité, du transport et de la restauration", a-t-il affirmé.

Le salon, a-t-il souligné, sera une plateforme commerciale, où tous les exposants auront la possibilité de vendre des produits, d'établir des partenariats et d'interagir avec le grand public sur des sujets d'actualité dans le secteur automobile.

Les participants auront également la possibilité d'obtenir d'autres incitations, en plus de participer à des ventes aux enchères, des séminaires, des championnats de karting, de la musique live, une aire de restauration, entre autres services.