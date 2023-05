Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «Quand vous reprenez le droit de vote, vous annulez la démocratie»

Le leader de l'opposition a été le premier membre de l'opposition à donner la réplique à Anwar Husnoo. D'emblée, il a rappelé que les changements préconisés par le gouvernement n'auront pas d'influence sur le processus électoral.

Concernant les changements proposés au niveau des villages, il est d'avis que cela pourrait se faire sous un prochain mandat. «Il n'y a pas de démocratie sans élections. Quand vous reprenez le droit de vote, vous annulez la démocratie. La Constitution fait mention de Maurice comme d'un État souverain et démocrate. La démocratie ne dit pas de gagner des élections. Il faut juste tenir les élections. Ce projet de loi est anticonstitutionnel», a déclaré l'élu du PMSD.

Xavier-Luc Duval a rappelé qu'ils ont des avocats qui se penchent sur ce projet de loi afin de le contester en Cour suprême. Il a aussi rappelé comment l'île Maurice s'est retrouvée en haut de la liste des pays autocratiques. «Le renvoi de ces élections est dans le processus d'autocratisation de ce gouvernement.» Il s'est aussi dit déçu par les amendements proposés par Anwar Husnoo. «Il y avait un comité mis sur pied depuis 2015 alors que le PMSD était au gouvernement. J'étais membre de ce comité. Après toutes ces années, le ministre ne propose que ces changements.» Il n'y a rien dans ces propositions qui ne peut affecter le processus électoral.

Il a affirmé, qu'actuellement, des ministres, des députés et des secrétaires parlementaires privés s'immiscent dans le fonctionnement des conseils municipaux et, qu'avec les changements proposés, il y aura encore plus d'ingérence.

Durant son intervention, le leader de l'opposition a souligné que les villes sont dans un état d'insalubrité et qu'il n'y a pas plus d'idées innovantes, rappelant que les conseillers sont fatigués. De plus, il a cité des projets comme l'aménagement des crèches municipales et un plan de nettoyage qu'il avait commencé lorsqu'il était ministre. «Des crèches ne fonctionnent pas. Il y a des bâtiments dans un état déplorable. Les camions des municipalités sont en panne. Des terrains sont en friche. Il n'y a plus d'activités nocturnes.» Xavier-Luc Duval a également fait savoir que les citadins n'ont pas d'informations auprès de la mairie. Il a cité le cas d'une habitante de Quatre-Bornes qui a dépensé plus de Rs 3 millions pour un terrain, pour ensuite se rendre compte qu'il est dans une zone humide. «C'est pour ces raisons qu'il faut des élections. Il ne faut pas les organiser pour l'opposition, mais il faut le faire pour les citadins.»

Avant de conclure, Xavier-Luc-Duval a parlé de l'organisation des élections municipales en même temps que les élections générales. Du moins, c'est l'ambition de son parti. Il a réclamé le retrait de la loi proposée par Anwar Husnoo.