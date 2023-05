Ile Maurice: PNQ sur le Centre Culturel Tamoul à Réduit - Le terrain a-t-il été repris pour être alloué à Avinash Gopee ?

Steven Obeegadoo n'a voulu ni confirmer ni infirmer cette information. En tout cas, reprendre un terrain des organisations socioculturelles pour le donner à un «businessman» du privé - reconnu pardessus le marché pour être très proche de «Lakwizinn» -, ceci fera tache et ce, pendant longtemps. Mais elle pourrait surtout causer des dégâts au niveau électoral.

Le Deputy Prime Minister (DPM) Obeegadoo a éludé à deux reprises la question supplémentaire de Xavier-Luc Duval, pourtant cruciale dans toute l'affaire de terrain récupéré du Mauritius Tamil Cultural Centre Trust (MTCCT) : qui profitera de ces terrains récupérés des organisations socioculturelles ?

Le ministre du Logement et des terres a commencé sa réponse en répétant ce qu'il avait dit à Deven Nagalingum, le 9 mai au Parlement, avec presque les mêmes mots. Grosso modo, Steven Obeegadoo a tenté d'expliquer que, comme la plupart des 20 portions de terrain situées à Réduit qui avaient été offertes à diverses organisations n'ont pas été «développées», le gouvernement les a reprises pour en faire un «Educational and Medical Hub and related services such as senior living», vu qu'il y avait déjà les cliniques Wellkin et Royal Green - justement appartenant à Avinash Gopee. Et que le gouvernement ne voulait pas qu'il y ait un développement désordonné, mais plutôt des projets compatibles.

Xavier-Luc Duval est intervenu pour faire remarquer au speaker que le DPM ne faisait que répéter sa réponse d'il y a deux semaines et qu'il faisait ainsi perdre le temps à la Chambre. Bien sûr, le speaker a laissé continuer Steven Obeegadoo, qui a ajouté une autre justification à la reprise de ces terres : il y a maintenant le projet d'extension de la ligne du métro vers Côte-d'Or. Et d'expliquer que les terrains offerts en contrepartie à La Vigie à ces organisations, à savoir l'Hindi Speaking Union, l'Indo-Mauritian Catholic Association, le MTCCT et l'Urdu Speaking Union, se situent dans un lieu aussi stratégique que Réduit. Mais il n'a pas dit que le climat y est beaucoup plus humide et froid...

Pour le DPM, il n'y a pas eu de protestations, notamment du MTCCT qui, précise-t-il, n'a fait que demander de bloquer les démarches pour le terrain de La Vigie. Cependant, il reconnaîtra à la fin de son discours que pendant son voyage à l'étranger, le Premier ministre a fait une contre-offre au MTCCT à Côte-d'Or. Cela, en l'absence de protestations ?

Terres pour les retraités étrangers et...

Lorsque Xavier-Luc Duval lui a demandé si, en réalité, le terrain n'a pas été repris pour être offert au groupe Gopee - qui possède déjà une maison de retraite et une clinique à côté -, Obeegadoo s'est embarqué dans une longue explication sans répondre à la question. Première fuite. Deuxième rappel du leader de l'opposition. Et quelle parade a été utilisée par Obeegadoo ? La même dont fait souvent usage son Premier ministre : «Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit.» Alors qu'il n'a rien dit à propos de Gopee, mais a longuement répété sa réponse faite à Nagalingum il y a deux semaines ! Le ministre justifiera cependant d'une façon générale l'implantation à Réduit d'un Medical Hub et le pas tellement compatible projet de maison de retraite des Gopee qui, ditil, fait partie du projet national de Silver Economy, c'est-à-dire d'attirer non pas des professionnels mais des retraités à Maurice. Pour Obeegadoo, les retraités étrangers apporteront du développement.

Toujours est-il que Steven Obeegadoo est aussi ministre du Tourisme. Or, Avinash Gopee est président de la Tourism Authority. Et le conseiller au ministère du tourisme, Donald Payen, devenu chairman de la Mauritius Tourism Promotion Authority, est, avec Gopee et d'autres, un des directeurs de Luxury Retirement, la société détentrice de Royal Green et de RGT (Healthcare).

Lors de la conférence de presse, après la Private Notice Question (PNQ), Xavier-Luc Duval a rappelé que les dirigeants des organisations socioculturelles sont nommés par le gouvernement et que beaucoup sont des fonctionnaires. Donc, sujets à des pressions venant du gouvernement pour accepter le troc de terrains. Il a également attiré l'attention sur l'importance de la PNQ, connue dès vendredi dernier, qui a fait que le gouvernement a rapidement, hier matin, rencontré les dirigeants des quatre organisations socioculturelles, leur proposant un terrain de remplacement à Côte-d'Or. Cela, pour désamorcer l'effet de la PNQ. Le leader de l'opposition a trouvé étrange la reprise rapide de ces terrains - en six semaines.

Deven Nagalingum n'est pas passé par quatre chemins pour dire que le gouvernement a repris le terrain des organisations socioculturelles pour les attribuer à un proche de Lakwizinn. Arvin Boolell, quant à lui, a rappelé qu'Avinash Gopee a bénéficié de terrains de l'État et de financements de la Mauritius Investment Corporation, donc, de l'État. Le député rouge a sans doute oublié d'ajouter que beaucoup de clients du groupe Gopee sont des institutions ou des compagnies d'État.