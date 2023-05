Ile Maurice: «Minisipal kadnase» - Rezistans ek Alternativ dit non à la dictature

Une décision antidémocratique de trop ? C'est la question qui est sur les lèvres de bon nombre de Mauriciens depuis l'annonce du renvoi des élections municipales. Depuis, plusieurs partis politiques se sont rencontrés pour organiser la résistance.

Après l'annonce d'une action judiciaire par Rama Valayden, de Linion Pep Morisien, hier, Rezistans ek Alternativ (ReA) est passé à la vitesse supérieure. Dans un premier temps, les membres de ReA ont déposé une lettre au bureau du Premier ministre pour exprimer leur désaccord quant au renvoi des élections municipales et dans l'après-midi, ils ont marché dans les rues de la capitale, munis de pancartes cadenassées à leur cou.

La lettre de ReA est une lettre commune, signée par des partis parlementaires et extraparlementaires ainsi que par des membres de la société civile. Elle a été déposée au bureau du Premier ministre hier matin à 10 h 30 avant que le Local Government (Amendment) Bill ne soit présenté au Parlement. Dans la lettre, on peut lire : «This common call is a humble initiative of Rezistans ek Alternativ in the name of democratic principle cherished by the people of Mauritius and harshly fought by our foremothers and forefathers.»

Après la soumission de la lettre, une autre action tout aussi symbolique était prévue dans les rues de Port-Louis. Vers 16 heures, les membres de Rezistans ek Alternativ ont marché dans les rues de la capitale. Ils portaient des t-shirts noirs sur lesquels était écrit «Demokrasi», ils avaient la bouche bâillonnée à l'aide d'un tissu noir et portaient un écriteau cadenassé autour du cou.

Ils ont marché depuis le théâtre, sont passés devant le bureau du Premier ministre pour arriver devant le Parlement où ils ont fait demi-tour pour effectuer une deuxième fois le même trajet. La police présente devant le Parlement a tenté de dissuader Ashok Subron de continuer sa marche. «Ou pa gagn drwa fer sa ena parlman zordi. Sa t-shirt lor ou la pa gagn drwa mete», dira la police à Ashok Subron qui répliquera : «Se ou lopinion pa mo lopinion. Ou gagn drwa met sa iniform lor ou la mwa mo pa gagn drwa met seki lor mwa la.»

Après la marche, les membres de ReA se sont réunis devant la mairie de Port-Louis. Kugan Parapen a pris la parole. «Il est temps que les Mauriciens se réveillent. Ce sont des signes qui montrent une dérive totale vers la dictature. On est en train de violer le droit des citadins. Le droit de vote est fondamental.» Il a aussi annoncé une série d'actions, notamment un panneau avec un cadenas qui sera accroché devant chaque municipalité pour démontrer que la démocratie est bafouée. Action que les membres de ReA ont déjà débutée en accrochant symboliquement un panneau avec un cadenas devant la mairie de Port-Louis.