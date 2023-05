Tunisie: Conect | Lancement du Consortium de Production Artistique Médithéâtres - Un projet innovant et vertueux

Médithéâtres a pour objectif de créer un pôle d'excellence dans le secteur du divertissement, favorisant ainsi une coopération économique et culturelle vertueuse au sein de l'espace méditerranéen.

Dans le cadre du projet Médithéâtres, la CONECT, en collaboration avec le TIC DCE, annoncent le lancement de la phase d'incubation pour la création d'un Consortium de Production Artistique.

Cet événement s'est tenu au Centre International de Tunis pour l'Économie Culturelle Numérique, un incubateur placé sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles situé à la cité de la culture.

Le projet Médithéâtres, cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme ENI de coopération transfrontalière Italie-Tunisie, est porté par l'organisme July Music Trapanese en partenariat avec le District Touristique de Sicile Occidentale, les Amis de la Musique de Trapani pour la partie italienne, et l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle - AMVPPC, la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie - CONECT et le Théâtre de l'Opéra de Tunis pour la partie tunisienne.

Ce projet innovant a pour objectif de créer un pôle d'excellence dans le secteur du divertissement, favorisant ainsi une coopération économique et culturelle vertueuse au sein de l'espace méditerranéen. Il vise à encourager la création de micro-entreprises spécialisées dans la création de décors et de costumes, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie artistique.

Un accompagnement sur mesure

Dans le cadre de cette initiative, la CONECT s'engage à mettre en oeuvre un programme d'incubation en collaboration avec le Centre International de Tunis pour l'Économie Culturelle Numérique (TIC DCE).

Ce programme offrira un accompagnement sur mesure aux 12 candidats sélectionnés dans le cadre de l'appel à candidatures lancé par le projet Médithéâtres.

Durant une période de 3 mois (Juin - Juillet - Août 2023), les 12 candidats bénéficiaires de ce programme recevront un soutien complet dans divers domaines tels que le commercial et le marketing, le droit international, l'élaboration de plans d'affaires, la gestion financière, la veille juridique, les techniques de négociation et de communication, et bien d'autres encore.

Ils auront ainsi accès à des conseils et à des services de soutien leur permettant de développer leurs compétences et de consolider leurs projets.

La journée de Lancement de la phase d'incubation du Consortium de Production Artistique Médithéâtres représente une étape cruciale dans la concrétisation de la vision visant à établir un pôle d'excellence dans le secteur du divertissement en Méditerranée.

Cet événement marquera le début d'une collaboration fructueuse entre les acteurs clés du projet, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur pour l'industrie artistique dans la région.