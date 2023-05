Burkina Faso: Opérationnalisation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso - Le DG de l'ASECNA, Mohamed Moussa, rassure

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience le mardi 23 mai 2023, à Ouagadougou, une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), dirigée par son directeur général, Mohamed Moussa.

Le Directeur général (DG) de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASCENA), Mohamed Moussa, est au Burkina Faso dans le cadre de l'opérationnalisation de l'aéroport international de Bobo- Dioulasso. Le mardi 23 mai 2023, à Ouagadougou, il a été reçu, en audience, par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. « Nous avons atteint les objectifs essentiels pour que l'aéroport de Bobo- Dioulasso puisse fonctionner à plein temps, accueillir les gros porteurs et exporter des produits... », a indiqué l'hôte de la Primature. Il a traduit sa satisfaction de constater que déjà des avions atterrissent et décollent à toutes les heures avec des produits agropastoraux vers l'international.

« Donc, c'est une mission accomplie et nous confirmons notre disponibilité en tant qu'agence africaine de continuer à soutenir les efforts des autorités burkinabè dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne. Mohamed Moussa a dit aussi être venu célébrer avec les plus hautes autorités l'élection du Burkinabè Louis Bakiénon au poste de secrétaire exécutif des Autorités africaines et malgache de l'aviation civile (AAMAC). « C'est une élection qui honore le pays des Hommes intègre parce que 17 pays ont voté et le Burkina a obtenu 15 voix », a loué le patron de l'ASCENA.

Il a relevé que le succès de M. Bakiénon réside dans sa qualité et son professionnalisme à servir comme directeur de la navigation aérienne de l'ASECNA.