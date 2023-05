Burkina Faso: Concours directs et professionnels 2023 - Des innovations annoncées

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a animé, le mardi 23 mai 2023 à Ouagadougou, une conférence de presse sur le lancement des concours professionnels et directs de la Fonction publique, session 2023, suivie d'immersion des journalistes au centre d'assistance des candidats.

Les concours professionnels et directs vont connaitre des innovations cette année. En effet, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a décidé de prendre le taureau par les cornes dans l'organisation de la présente session. Le mardi 23 mai 2023, le département a convié les Hommes de médias pour échanger sur l'organisation des différents concours. Pour cette session, ce sont au total, 5 383 postes qui sont à pourvoir pour les concours professionnels et 7 218 pour les concours directs. Selon le secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique, par ailleurs président du comité d'organisation des desdits concours, Amidou Sawadogo, 128 concours professionnels vont être organisés dont 106 à composition électronique, dans le centre unique de Ouagadougou, sur deux sites, en l'occurrence, l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) et l'Université Joseph- Ki-Zerbo (UJKZ).

« Les 22 concours à épreuves classiques, dont 15 pour le compte du Ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN) et sept pour le compte du Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP), se dérouleront sur table, en raison des effectifs élevés », a-t-il poursuivi. Amidou Sawadogo a, par ailleurs, confié que le dépôt des candidatures des concours professionnels a débuté le 22 mai et se poursuit jusqu'au 31 mai 2023, à 23 h 59 mn. Pour les concours directs, les dépôts vont se dérouler du 5 au 14 juin 2023 pour les concours de niveau supérieur ou égal au Baccalauréat et du 15 au 24 juin 2023 pour les concours de niveau BEPC.

Le président du comité d'organisation a précisé que ces concours seront reçus exclusivement en ligne via la plateforme gouvernementale www.econcours.gov.bf. Et d'expliquer que la composition des épreuves des concours professionnels se tient à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023 pour la composition électronique et en début juillet 2023 pour l'administration des concours professionnels déconcentrés pour le compte du ministère de l'Education nationale et celui de la Santé.

Quant à l'administration des épreuves écrites des concours directs, elle est prévue dans le mois d'août 2023. M. Sawadogo a également fait savoir que tenant compte des difficultés rencontrées dans l'organisation des concours de la session 2022, le département a introduit des innovations dans l'organisation des concours de la présente session pour pallier les insuffisances. Il s'agit entre autres, de l'internalisation de la plateforme e-concours avec ses trois composantes que sont l'inscription en ligne, la composition et la correction électronique ainsi que sa gestion domestique ; de la mise en place d'un système SMS pour renseigner les candidats sur leurs programmations et leurs différents résultats aux concours. Les autres innovations qui ont été également évoquées sont la diversification des moyens de paiement (SMS et Mobile money), le renforcement du parc informatique des concours avec de nouvelles acquisitions de matériel informatique (ordinateurs, scanneurs, photocopieurs et imprimantes) pour éviter les doubles flux lors de la composition électronique.

Le budget alloué pour l'organisation des concours professionnels et directs 2023 s'élève à plus de deux milliards FCFA contre plus de trois milliards FCFA en 2022. Les journalistes ont, à la fin du point de presse, visité le centre d'assistance des candidats.