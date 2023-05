Madagascar: Ambatolampy Tsimahafotsy - Résolution de l'affaire de l'assassinat de Mamy Rabetrano

Enfin, l'affaire concernant le meurtre de Mamy Herimandimby Rabetrano, frère du général Rabetrano, survenu à Ambatolampy Tsimahafotsy, dans le district d'Ambohidratrimo, le 17 avril 2023, est sur le point d'être résolue.

Ce jour-là, ce père de famille a été retrouvé assassiné à son domicile secondaire à Bemiandalana, dans la commune susmentionnée. Suite aux enquêtes menées par les limiers de la gendarmerie d'Ambohidratrimo, trois personnes impliquées dans cet acte ont été déférées, hier, devant le parquet du tribunal Anosy.

Assassinat suivi de vol

Il convient de rappeler que la victime était un fonctionnaire retraité et qu'il résidait à Manjakaray, dans le Ve arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo. Le 17 avril 2023, il est parti tôt de chez lui pour se rendre à sa résidence secondaire à Bemiandalana. À bord de sa moto cross, il avait l'habitude de s'y rendre régulièrement pour effectuer de petits travaux de jardinage et de réparation. Après les travaux qu'il était censé effectuer sur place ce jour-là, il devait récupérer son petit-fils à l'école.

Cependant, il ne l'a pas fait et il était injoignable sur son téléphone portable. Inquiète de cette situation, sa femme a décidé de se rendre rapidement sur les lieux vers 17 heures 30. À son arrivée, elle a découvert le corps inanimé de son époux, allongé sur le dos au bas des premières marches de l'escalier situé au rez-de-chaussée de la maison. Pensant à une crise d'hypertension, elle a vainement tenté de le réanimer. Elle l'a immédiatement transporté à la clinique privée locale où son décès a été constaté par le médecin vers 18 heures. Ce jour-là, les malfaiteurs ont également pris la moto cross et deux téléphones portables appartenant à la victime.

Arrestations

Après un mois d'enquête, les malfaiteurs ont été identifiés, parmi lesquels trois hommes et une femme. L'un d'eux, dénommé R.J.L, n'est autre que l'ancien gardien de la victime. Il a été appréhendé dans la commune de Lokomby, dans le district de Manakara. Le deuxième, appelé Manambitana, a été arrêté à son domicile situé à Ambatolampy Tsimahafotsy.

Quant au troisième, Emmanuelson, il reste introuvable à ce jour. Lors de son interrogatoire, R.J.L a avoué avoir planifié l'acte en collaboration avec Manambitana dans le but de voler la moto de la victime. Il a déclaré que Manambitana et Emmanuelson avaient tué la victime et volé sa moto.

Quant à lui, il a affirmé avoir joué le rôle du guetteur en se cachant près d'une intersection par laquelle la victime était censée passer, afin d'alerter ses complices qui s'étaient préalablement dissimulés à l'intérieur de la propriété. Il a ajouté qu'une fois le méfait accompli, Manambitana et Emmanuelson se sont enfuis avec la moto tandis que lui, il est retourné immédiatement chez la femme de son oncle à Anosiala, dans le district d'Ambohidratrimo. Sa tante par alliance a été arrêtée pour complicité et recel de malfaiteur et a également été déférée devant le parquet, hier.