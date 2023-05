Madagascar: Qualité de l'air à Tana - Malsaine pour les personnes sensibles à la pollution

L'air respiré par les Tananariviens pourrait affecter les personnes sensibles à la pollution, notamment au niveau des voies respiratoires.

Les résultats de la surveillance de la qualité de l'air à Antananarivo le 23 mai 2023 indiquent que les concentrations des particules fines PM2.5 (de diamètre inférieur à 2.5 micromètres) sont trois fois supérieures au seuil recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au niveau de tous les points de surveillance, à savoir Ampandrianomby (DGM), Andraharo (UNICEF), Soanierana (CNRE) et Andranomena (Ambassade des Etats-Unis).

Ces résultats amènent, de ce fait, à qualifier l'air à Antananarivo, suivant l'échelle utilisée par les spécialistes de Météo Madagascar, de «malsaine pour les personnes sensibles à la pollution de l'air ». Pour rappel, le seuil de concentration des particules fines PM2.5, recommandé par l'OMS, est de 15 microgrammes par mètre cube d'air.

Certains jours, entre le 16 et le 22 mai 2023, les indices relevés auprès de quelques points de surveillance ont même atteint un niveau permettant de qualifier l'air de « malsaine pour tout le monde », avec des taux de concentrations de particules fines dépassant la barre des 55µg/m3. Tel était le cas à Soanierana et à Ampandrianomby le 18 et le 22 mai.

Les différents niveaux de taux de concentration des particules fines PM2.5 permettent de situer le niveau de la qualité de l'air. Ainsi, entre 0 et 12µg/m3, l'air est qualifié de « bonne ». Entre 12 et 35µg/m3, la qualité de l'air est « modérée » tandis qu'entre 35 et 55µg/m3, elle est « malsaine pour les personnes sensibles » et entre 55 et 150µg, elle est « malsaine pour tout le monde ». Entre 150 et 350µg/m3, la qualité de l'air est « très malsaine » et enfin, au-delà de 350µg/m3, elle est « dangereuse ».

Pour les trois prochains jours, Météo Madagascar indique que les conditions météorologiques devraient rester favorables à l'accumulation des polluants. Aussi, l'air respiré à Antananarivo devrait généralement rester à un niveau « malsain pour les personnes sensibles » à la pollution de l'air.