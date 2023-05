Madagascar: Evénements - « Lundi de Pentecôte » timide à Antananarivo

Timides ces festivités de la Pentecôte cette année, ou les artistes choisissent de délaisser quelque peu la Capitale. Seuls deux grands spectacles vont animer Antananarivo et ses environs, ce lundi.

Le premier, le pari de la maison de production Miritsoka sera le concert « Feo sy Gitara ». Au Coliseum Antsonjombe à partir de 11h. L'événement rassemblera les pointures, anciennes et actuelles, de la variété acoustique et du folk. Les survivants du groupe Mahaleo, une partie des Lôlô sy ny Tariny, Erick Manana, Tsiakoraka, Levelo, Tsielonina, Zandry Gasy, Hery et d'autres encore.

Dans le style tananarivien et les idoles des sérénades nocturnes dans les couloirs et les petites places des quartiers. Plus loin, à Analamanga Park, Ambondrona et Zay seront à l'affiche. Il faut dire qu'elle est alléchante. Tout ce qu'Antananarivo a produit de meilleur ces vingt dernières années. L'un arrive à vendre 30 000 places et l'autre à remplir le Palais des Sports. Cela vaut le déplacement. À part ces deux évènements, rien de bien méchant dans la ville des Mille.