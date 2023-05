Madagascar: Bourse Yavarhoussen - Appel à candidature sur « L'histoire de l'art »

Parce que promouvoir le patrimoine culturel d'un pays est important, la troisième édition de la bourse Yavarhoussen se prépare. Destinée à stimuler la recherche universitaire autour de l'histoire de l'art à Madagascar, l'enjeu est d'aider le pays à connaître et comprendre deux siècles de sa culture et de son patrimoine encore trop méconnu aujourd'hui.

Pour ce faire, un appel à candidature est lancé. Les chercheurs, en début de parcours universitaire, engagés dans une recherche sur l'histoire de l'art à Madagascar du XIXe au XXIe siècle, sont sollicités avant le 3 juillet 2023. Les dossiers de candidatures sont à déposer en ligne sur https://candidature.inha.fr/. Les candidats sont invités à proposer un projet de recherche permettant d'enrichir les connaissances sur l'histoire de l'art à Madagascar du XIXe au XXIe siècle.

Selon les responsables, « la bourse peut être utilisée pour financer en partie une recherche en cours mais le projet soumis peut également prendre d'autres formes : une monographie d'artiste, l'étude d'un corpus d'oeuvres, des fonds photographiques inédits ou méconnus ». En se basant sur des fonds d'archives, des fonds documentaires, des oeuvres ou des rencontres avec des personnalités du milieu à l'instar d'artistes, d'historiens en art, de collectionneurs...à Madagascar ou ailleurs selon le besoin. À savoir que la bourse Yavarhoussen comprend une subvention mensuelle de 1 000 euros et d'un montant forfaitaire de 5 000 euros pour les voyages et les descentes sur terrain.

Pour rappel, lors de la première édition, après examen des dossiers, la bourse a été accordée à Tsiriniaina Hajatiana Irimboangy en 2021 pour son sujet de recherche « Le Lamba, du vêtement traditionnel symbolique au vêtement manufacturé industriel ». En 2022, Alice Weil en a bénéficié pour son projet « D' être maison à avoir une maison, l'architecture mondialisée du XIXe au XXIe siècle en pays Zafimariny ».

Initiée en 2019, la bourse a pour but de soutenir le travail de recherche nécessaire destiné à mettre en valeur et promouvoir le patrimoine culturel malgache. Ensemble, l'Institut national d'histoire de l'art et le Fonds Yavarhoussen conjuguent leurs efforts afin de fédérer et pousser la recherche en histoire de l'art et du patrimoine. L'idée est surtout de développer l'activité scientifique et la coopération internationale dans ce domaine.

Si le Fonds Yavarhoussen a pour objectif de révéler, soutenir et accompagner l'identité culturelle et créative malgache, ses actions tendent essentiellement aux soutiens de programmes de recherches, de publications d'ouvrages. Au même titre que la mise en place de plateforme artistique à l'instar du Hakanto Contemporary. Pour sa part, l'Institut national d'histoire de l'art déploie des programmes de recherche, produit des ressources, des outils ainsi que des formations et de diffusion de connaissances au service des étudiants, de chercheurs et du large public.