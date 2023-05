Congo-Kinshasa: Situation administrative récemment régularisée , Sénat - Modeste Bahati à l'heure du renforcement des capacités de cette nouvelle catégorie d'agents

document

MOT DE L'HONORABLE PRESIDENT DU SENAT A L'OCCASION

DE L'OUVERTURE DE LA SESSION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DU SENAT DONT LA SITUATION ADMINISTRATIVE A ETE REGULARISEE

Palais du Peuple, lundi 22 mai 2023

Honorables membres du Bureau du Sénat ;

Monsieur le Secrétaire Général du Sénat ;

Madame la Conseillère Coordinatrice du Bureau d'Etudes du Sénat ;

Mesdames et Messieurs les Directeur-Chefs de service ;

Mesdames et Messieurs les formateurs ;

Chers Cadres et Agents de l'Administration du Sénat ;

C'est pour moi un véritable honneur et un réel plaisir d'être parmi vous, aujourd'hui, lundi, 22 mai 2023, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la session de formation pour le renforcement des capacités des Agents dont la situation administrative a été nouvellement régularisée au sein de l'Administration du Sénat.

Avant toute chose, je tiens à remercier le Secrétaire Général du Sénat pour l'initiative de cette formation dans son format actuel.

Je remercie également la Conseillère Coordonnatrice du Bureau d'Etudes et les Directeurs- Chefs de services pour la bonne conduite de leurs services respectifs.

Mes remerciements vont aussi chez les formateurs sélectionnés pour leur profil, leur expérience et pour leur disponibilité afin d'assurer cette formation.

Aux apprenants de ce séminaire de formation, je suis ravi de vous voir nombreux à l'ouverture de cette session de formation. A cet effet, je vous souhaite la bienvenue et une bonne intégration dans notre Institution.

J'espère que cette formation permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Les enseignements que vous en tirerez seront utiles dans votre travail au quotidien. Je souhaite que vous puissiez les appliquer dans l'exercice de vos fonctions.

Je suis convaincu que chacun de vous mettra du sien pour capitaliser cette formation. Pour ce faire, je vous invite à la régularité, à l'assiduité durant toute la formation.

Car, comme vous le savez, une administration bien formée est le gage d'un travail de qualité, en un temps record quels que soient les moyens mis à sa disposition.

Je vous invite donc, chers apprenants, de considérer cette formation comme une opportunité qui s'ouvre devant vous, et de façon irrépressible, pour vous intégrer au sein de l'administration du Sénat en maîtrisant tous ses rouages, ses valeurs et ses us et coutumes. C'est la seule façon de s'épanouir à son sein afin de vous aider à réaliser vos ambitions personnelles, et de surcroît de réaliser la destinée commune de votre administration.

Chers Cadres et Agents de l'Administration du Sénat ;

Au regard de l'article 29 de notre Règlement intérieur, le Bureau du Sénat est chargé, notamment de veiller au bon fonctionnement de l'Institution et de rechercher les voies et moyens pouvant garantir les bonnes conditions de travail aux Sénateurs et au personnel.

Pour bien accomplir leur mission de représenter les provinces, de légiférer et de contrôler le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics, conformément à l'article 100 de la Constitution, les Sénateurs bénéficient de l'expertise de l'Administration qui est bien outillé et rompue à la tâche. Ce n'est pas facile et il faut vous y mettre dès le début.

Et comme l'a dit et répété votre Secrétaire général, Chers Apprenants, que le chemin vers cette intégration serait long et parsemé d'embûches. Je sais aussi que vous mesurez pleinement les difficultés qui vous attendent. Mais je suis sûr d'une chose que votre volonté, votre persévérance et surtout votre détermination vous permettront de vaincre toutes ces embûches.

C'est ici le lieu d'en appeler au sens élevé de vos Chefs hiérarchiques directs, qui sont du reste vos aînés au sein de cette administration, d'être à vos côtés pendant ce parcours d'intégration pour vous faire vivre ce statut du fonctionnaire parlementaire. C'est à ce prix que la réussite de votre intégration sera une réussite collective. Et c'est à ce prix seulement que je peux aussi compter sur vous.

Il vous souviendra que dans mon discours du 2 mars 2021, j'avais promis la réforme du Sénat et de son Administration.

A ce sujet, j'ai rassemblé sept propositions dans un registre qui porte l'intitulé « Le Sénat se réforme », notamment optimiser la visibilité du travail des Sénateurs, de mieux connaitre le Sénat par une nouvelle stratégie de communication et de relever le défi du numérique du Sénat. Les formateurs y reviendront, je pense, dans les différents modules au cours de cette session de formation.

Honorables membres du Bureau du Sénat ;

Chers Cadres et Agents de l'Administration du Sénat ;

Pour revenir au séminaire de formation proprement dit, celui-ci se penchera, comme on m'a laissé entendre, essentiellement sur 6 modules, à savoir :

Le Statut des Agents de carrière des services publics de l'Etat et le Code de conduite de l'Agent public ;

Les règlements d'Administration et le Cadre organique de l'Administration du Sénat ;

L'organisation sociale, patrimoniale et technologique du Sénat, les aspects sociaux et financiers ;

L'organisation et fonctionnement du Sénat, la recherche, les avis et considérations, la Documentation et la planification ;

Les travaux parlementaires en Commission, couverture des travaux et rédaction des rapports des Commissions ;

Les travaux parlementaires en Séance plénière, préparatifs des Séances plénières, production des procès-verbaux, des comptes rendus analytiques et intégraux ainsi que la tenue du Livre bleu.

Le calendrier de toutes ces activités vous a été communiqué. L'horaire pour dispenser ces modules prendra un mois, à raison d'une semaine par groupe des Agents à former.

Comme je l'ai signalé bien avant, j'exhorte tout le monde à l'assiduité pendant toute la durée de formation. Un rapport de fin des travaux sera élaboré et les mesures qui s'imposent s'appliqueront aux absents.

Et pour clore mon propos, je voudrais évoquer ces propos de Raymond POINCARE, qui fut Président de la République française pendant la première guerre mondiale lorsqu'il était interrogé sur la poursuite de la guerre, celui-ci répondait : « le front tiendra si l'arrière tient ». Et moi de dire, le Sénat se reforme que j'ai impulsé en 2021 ira de l'avant si l'administration tient.

C'est dire que l'arrière dont je fais allusion ici, c'est l'administration du Sénat que je veux performante et aguerrie aux travaux parlementaires.

Sur ce, je souhaite plein succès à ces activités et déclare ouverts les travaux de cette session de formation pour le renforcement des capacités des Agents du Sénat dont la situation administrative a été récemment régularisée.

Que vive la République Démocratique du Congo.

Que Vive le Sénat.

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 22 mai 2023.

Sénateur Modeste BAHATI LUKWEBO