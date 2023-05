Maroc: Les entreprises marocaines et portugaises déterminées à créer de nouvelles synergies pour développer leur coopération

Profiter des complémentarités des économies respectives à même de favoriser la montée en gamme économique et la création d'emplois

Les entreprises marocaines et portugaises sont animées d'une réelle volonté de créer de nouvelles synergies pour aller de l'avant dans leur coopération économique, a souligné le président du Conseil d'affaires Maroc-Portugal, Karim Amor.

Dans une déclaration à la MAP, M. Amor a mis en avant la capacité "énorme" des entreprises marocaines et portugaises de collaborer conjointement, en profitant notamment des complémentarités de leurs économies respectives, à même de favoriser, dans les deux pays, la montée en gamme économique et la création d'emplois.

"Nous avons été impressionnés par la mobilisation du tissu entrepreneurial marocain lors du Forum économique Portugal-Maroc", qui a été organisé vendredi dernier à Lisbonne, en marge de la 14ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Portugal, a dit le président du Conseil d'affaires, se réjouissant également de la présence en masse des entreprises portugaises.

"Ce que nous avons remarqué, c'est à quel point les secteurs étaient connexes et à quel point tout le monde était interconnecté", a fait observer M. Amor, notant que les entreprises n'étaient plus dans une politique de "silos", mais plutôt dans une "transversalité".

Et d'assurer que le Forum Maroc-Portugal a rencontré "un franc succès", soutenant que "le succès ne doit pas s'arrêter là, mais doit faire l'objet de suivi, c'est-à-dire d'intégration entre les Fédérations et les entreprises ".

"C'est ce qui va permettre de créer demain cette extraordinaire capacité de synergie entre le Royaume du Maroc et le Portugal", a-t-il estimé.

Initié par la CGEM, la Confederação Empresarial de Portugal (CIP), la Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), le Forum économique Portugal-Maroc a constitué une base pour renforcer les opportunités d'affaires et d'investissement dans plusieurs domaines et consolider le partenariat entre les hommes d'affaires des deux pays.

Ce Forum économique a permis d'échanger sur les leviers à activer pour renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays, ainsi que d'identifier de nouvelles opportunités de coopération et construire des partenariats innovants et durables entre les entreprises marocaines et portugaises dans des secteurs clés tels que l'industrie, les énergies renouvelables et le numérique.

La 14ème RHN Maroc-Portugal a été sanctionnée par la signature de 12 accords couvrant différents domaines stratégiques, dans l'objectif de renforcer la coopération bilatérale. Ces accords, qui ont été signés lors d'une cérémonie sous la présidence conjointe du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre portugais, Antonio Costa, concernent tout particulièrement les domaines économique, énergétique, culturel, l'enseignement supérieur, l'artisanat, la solidarité sociale et la justice.