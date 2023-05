Sénégal: Amélioration de la prise en charge sanitaire - Environ 18,8 milliards F CFA des USA pour le financement du Projet NDAMIR3

Le gouvernement du Sénégal et l'Agence américaine pour le développement international (USAID) ont signé hier, mardi 23 mai 2023, une lettre d'exécution. Ce financement d'un montant de trente et un millions (31 000 000) de dollars US, soit environ 18,8 milliards F CFA, est destiné à la mise en oeuvre du Projet NDAMIR 3.

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a procédé hier, mardi 2 mai 2023, avec Madame Paloma Adams-Allen, Administratrice adjointe de l'USAID, à la signature d'une lettre d'exécution qui porte sur un montant de trente et un millions (31 000 000) de dollars US, soit environ 18,8 milliards F CFA, destinés au financement du Projet NDAMIR 3. Instrument principal de mobilisation des financements de la coopération entre le Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique (USA), la lettre d'exécution définit les conditions de décaissement des ressources, les indicateurs de performances des activités ainsi que les modalités de «reporting» et d'audit.

«Cet important concours financier du Gouvernement américain traduit, encore une fois, la confiance et l'amitié entre nos deux pays et témoigne du dynamisme de la coopération sénégalo-américaine. Pour rappel, l'objectif de ce projet est de réduire le nombre de décès évitables de mères et d'enfants et d'appuyer la mise en oeuvre du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), en vue d'améliorer la prise en charge des risques sanitaires grâce à des régimes d'assurance maladie communautaire», a indiqué le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba.

Selon lui, le Projet NDAMIR 2 qui, ayant fédéré le Programme national de lutte contre le Paludisme (PNLP) et le Projet d'Amélioration de la Santé de la Mère, de l'Enfant et du Système d'Information Sanitaire (PASMESSIS), a permis de renforcer les capacités des régions de Kaffrine, Kaolack et Ziguinchor dans la mise en oeuvre des interventions à haut impact pour la réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et néonatale. Il a fait savoir que le Projet NDAMIR 3 couvre en même temps la période 2023-2026 de la Nouvelle Stratégie du Bureau de Santé de l'USAID ; ce qui favorise un parfait alignement aux politiques sectorielles et au cycle budgétaire pour une efficacité et une efficience des investissements.

Par ailleurs, Mamadou Moustapha Ba informe que des résultats positifs ont été enregistrés dans les autres secteurs, notamment celui de l'Education, justifiant ainsi le financement d'un nouveau programme de Renforcement de la Lecture Initiale pour Tous (RELIT), d'un montant de 30 millions de dollars. Le ministre rapporte que le Gouvernement du Sénégal s'engage, en plus de la contrepartie en nature, à mettre à la disposition des ministères bénéficiaires des programmes des ressources financières suffisantes pour la prise en charge d'activités dans le cadre des projets exécutés, suivant le mécanisme de financement direct.