Madagascar: Diana - Des contrats de travail pour les vacataires

Onze vacataires de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans la capitale du Nord ont reçu hier leur contrat de travail. Sur le quota des cinquante-et-un vacataires retenus pour le compte de 2022, il reste neuf à être engagés.

La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP), Gabriella Vavitsara Rahantanirina, a profité de son passage dans la capitale du Nord pour présider la cérémonie de remise des contrats de travail aux onze vacataires issus des quatre districts de la région Diana. Il reste neuf vacataires sur les cinquante-et-un retenus dans la région Diana à recevoir le leur.

La cérémonie s'est tenue à l'Hôtel de la Poste où la présence des responsables de la région de Diana dirigés par le secrétaire général, Angelo Tilahizandry, a été remarquée. C'était un moment important pour ces enseignants, car leur rêve est devenu réalité. Ils ont rejoint la grande famille des fonctionnaires au sein du METFP. Ils ont aussi grossi les rangs des trente-et-un bénéficiaires précédents.

Il reste neuf vacataires sur les cinquante-et-un un qui devraient bénéficier du contrat de travail 2022 pour la région de Diana. Une bonne nouvelle pour les vacataires qui travaillent au niveau des établissements dédiés à l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Certains y ont travaillé pendant neuf à onze ans, mais ce n'est que maintenant qu'ils ont reçu leur part.

Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas encore eu en raison de l'organisation de l'administration. Ainsi, les vacataires voient, en cette décision, l'espérance d'un avenir meilleur, tant pour leur carrière professionnelle que pour leur épanouissement personnel « Ce recrutement vient à point nommé pour moi qui, depuis longtemps, avais espéré devenir agent de l'État », affirme Clairence Ravaoarisoa, formatrice au Lycée technique professionnel commercial

Devenir un modèle

La ministre a profité de cette occasion pour assurer que la qualité de l'enseignement est ce qui distingue l'enseignement technique. Ce n'est pas la même chose que l'éducation nationale qui cherche un professeur de français ou de mathématiques, mais il a besoin de quelqu'un d'expérimenté, qui a travaillé depuis longtemps et qui puisse former les jeunes à affronter immédiatement le monde du travail.

Gabriella Vavitsara a aussi exhorté ceux qui ont déjà reçu un contrat de travail à bien travailler et à devenir un modèle pour les étudiants. Elle a insisté sur la qualité de l'enseignement. C'est pourquoi elle a encouragé ceux qui ont été acceptés comme fonctionnaires, mais n'ont pas encore reçu le leur, à ne pas abandonner et à être patients.

« Il est important pour moi d'établir actuellement la qualité et les normes de l'enseignement technique. C'est pourquoi je me suis efforcée de faire de vous des fonctionnaires permanents. J'avais fait une promesse et maintenant elle s'est réalisée.

C'est principalement inclus dans les velirano 4 et 6 du président de la République», rappelle-t-elle. En raison du grand devoir du pays d'offrir des formateurs compétents et dévoués comme eux aux jeunes, la ministre de l'ETFP a annoncé que le gouvernement a fourni mille postes budgétaires à son département en 2022. Six cents sont des postes pour les vacataires et quatre cents des recrutements.

Dans le cas de ces derniers, le ministère a connu des difficultés à ne recruter que quatre cents personnes sur douze mille dossiers reçus. C'est la preuve qu'actuellement, il est difficile de trouver un emploi. Aussi la sélection doit-elle être faite prudemment et lentement car la transparence, l'exactitude et la crédibilité de la procédure doivent être respectées, afin d'éviter les conflits.

Le METFP a requis la coopération du Bianco en termes de transparence, et du ministère du Développement numérique qui a prêté à la direction des ressources humaines quatorze ordinateurs pour accélérer la saisie de ces « 12 000 CV ». La ministre Gabriella Vavitsara Rahantanirina a insisté sur la fiabilité des résultats obtenus car les enseignants nouvellement recrutés seront nommés dans différentes écoles