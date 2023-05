Afrique: Football / Barea - Le Portugais Fabiano Costa mieux placé

Les yeux des footeux malgaches sont rivés sur les dirigeants de la FMF. À dix-neuf jours du prochain match, la nomination du sélectionneur des Barea A se fait attendre.

Du suspense au sprint final. La nomination du sélectionneur de l'équipe nationale A, celui qui succédera à Nicolas Dupuis, se fait attendre alors que le prochain match qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations, aura lieu dans dix-neuf jours. Deux techniciens étrangers sont en compétition dans la dernière ligne droite de négociation.

Le Portugais Fabiano Costa Jose Flora, ancien coach-assistant d'Eric Rabesandratana est parmi les quatre retenus dans la liste restreinte que la direction technique nationale a remise au comité exécutif.

La rédaction a essayé d'avoir la confirmation et plus de précisions auprès du président de la fédération et de la direction technique nationale, qui n'ont pas tous les deux décroché. La semaine passée, l'ancien milieu de l'équipe de France et entraineur, le Français Luis Fernandez Toledo, sélectionneur de l'équipe nationale guinéenne de 2015-2016, semblait être le favori pressenti comme nouveau sélectionneur des Barea A.

La négociation n'a-t-elle pas abouti à la signature du contrat ou les conditions exigées sont-elles trop compliquées? Depuis hier, le nom du Portugais Fabiano Costa circulait dans les réseaux sociaux et «sa nomination officielle est pour très bientôt», peut-on lire. Ce technicien a pourtant annoncé en avril sa non disponibilité, «mais peut-être après l'élection de la fédération en septembre».

Équipe non reconduite

Fabiano est actuellement le manager du club saoudien d'Al-Sahel. Il était le manager du Juventus catégorie des jeunes en 2013-2014 après avoir occupé le même poste au Lazio (2008-2009). Il a été sollicité par Eric Rabesandratana depuis avril 2021 en tant qu'assistant, pour la campagne de qualification à la coupe du monde 2022 à l'issue de laquelle Madagascar a fini dernier de son groupe.

L'équipe technique n'a plus été reconduite en vue de la campagne pour la qualification à la Can 2023. Fabiano connait donc mieux les Barea que d'autres candidats. Le président par intérim de la fédération, Victorien Andrianony, est déjà de retour après avoir assisté à la finale de la Can U17 en Algérie vendredi.

Plus que deux semaines et quelques jours avant le prochain match des Barea à domicile contre les Black Stars du Ghana, comptant pour la cinquième journée, le 12 juin. Après la nomination tant attendue du sélectionneur, on attend la composition de la sélection qui va affronter l'équipe ghanéenne, puis celle angolaise en septembre.