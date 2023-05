Madagascar: Foncier - Lancement de la semaine du « Kara-Tany » à Diana

Comme dans certaines régions de Madagascar, la région Diana n'a pas non plus manqué de participer au lancement de la campagne de sensibilisation à la certification foncière avec la semaine du « Kara-tany ho an'ny Malagasy », dans le but de délivrer deux millions de certificats d'ici la fin de l'année 2023, dont quatre-vingt mille pour la région Diana.

C'est ce que l'administration foncière devra réaliser, suivant l'objectif fixé par le président de la République Andry Rajoelina. Avec cet événement, les visiteurs ont pu s'informer et même déposer des dossiers de demande de certification foncière.

D'après les organisateurs, l'Administration opte pour la proximité afin de sensibiliser la population sur l'importance de la sécurisation foncière et faciliter les procédures pour l'obtention du certificat foncier. Les manifestations relatives à cette semaine se sont tenues en simultané, pour certaines régions.

Pour celle de Diana, la cérémonie marquant le début de ce projet s'est déroulée avec succès dans la commune de Mahavanona, samedi dernier. Elle a vu la présence de quatre membres du gouvernement conduits par le Premier ministre Ntsay Christian. Des autorités régionales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga et des élus dirigés par la vice-président e de l'Assemblée Nationale Jocelyne Rahelihanta étaient également au rendez-vous.

Mention particulière pour le ministre de l'Aménagement du territoire et du service foncier Pierre Holder Ramaholimasy , considéré comme un « zaman-jaza » (tuteur) dans le dialecte du Nord. Ce dernier a révélé que sur les dix millions de parcelles existantes, 20% seulement appartiennent aux Malgaches, soit 1/5.

Sécurisation financière

Outre le côté officiel et des actions de sensibilisation et d'information , cet événement a également été ponctué par des animations festives . Et l'ambiance de fête était au rendez-vous avec les habitants des fokontany et communes avoisinants, venus par milliers. Pour l'administration foncière, l'objectif est de toucher le maximum de personnes, afin de faire un grand pas vers la sécurisation foncière, pour un accès aux terres pour tous.

Il est bien de noter au passage que cette opération de certification foncière massive est appuyée par le projet Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF) financé par la Banque Mondiale. A l'issue de cet événement, les responsables auprès de l'administration foncière ont déjà reçu un grand nombre de demandes de certification, par le biais des stands d'information mis en place dans la cour du CEG Mahavanona qui a abrité la cérémonie.

Lors de son intervention musclée, le Premier ministre a souligné qu'auparavant, seules les personnes qui avaient des moyens financiers pouvaient se déplacer auprès des services des domaines et de la topographie pour avoir des titres fonciers, de sorte que 80% de la population n'ont pas les leurs et ne jouissent pas de leurs droits.

« Cette opération contribuera à l'amélioration de la sécurisation foncière au profit des paysans. Il s'agit d'un outil important offert par le gouvernement pour résoudre les nombreux problèmes et conflits liés à la propriété. » a lancé le chef du gouvernement, tout en affirmant qu'il s'agit d'une solution pour restituer la terre au peuple malgache.