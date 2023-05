Madagascar: Tiako i Madagasikara - Avaradrano - Grand rassemblement à Anosy Avaratra, ce samedi

Le TIM concentre ses efforts dans la préparation des élections à venir. Et à moins de six mois du premier tour du scrutin, le parti continue à raffermir sa base.

Malgré l'ambiance politique tendue qui prévaut dans le pays, le parti Tiako i Madagasikara (TIM), garde le cap et ne perd pas de vue son objectif ultime, la reconquête du pouvoir. Depuis le début de l'année, Marc Ravalomanana a sillonné l'Île afin de raffermir sa base politique mais surtout de sensibiliser la population à s'inscrire sur la liste électorale.

Après ses périples dans le nord du pays et dans les régions Atsinanana et Analanjirofo, le TIM et son patron donneront rendez-vous à la population de l'Avaradrano ce samedi, à l'espace « Lion d'Or » Anosy Avaratra. Un grand rassemblement, qui sera l'occasion pour l'ancien président, de s'affirmer face à la situation politique particulière que le pays traverse, à moins de six mois du premier tour de la présidentielle, selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante.

Transition

Le mot d'ordre est simple : « Revenir au pouvoir à travers des élections propres, libres, transparentes et avec des résultats acceptés par tous ».En effet, le parti de Marc Ravalomanana a déjà affiché sa position avant même le début de cette année. Rester dans la légalité. C'est plus qu'une simple conviction pour les Zanak'i Dada. Et devant le brouhaha politique concernant la mise en place d'une Transition, le TIM reste catégorique en s'opposant à cette initiative. En tout cas, le TIM est déjà bien investi dans la préparation des élections pour emprunter une autre voie qui annihilerait tous les efforts déjà déployés. De toute façon, le parti de l'ancien président continue à sensibiliser la population à se déplacer auprès des fokontany pour s'inscrire sur la liste électorale et y vérifier la présence de leur nom.

Solidarité

Le TIM cherche à mettre de côté ses différends internes. « C'est dans la solidarité que nous allons construire notre victoire », a, d'ailleurs, déjà indiqué Marc Ravalomanana. L'événement de ce samedi sera ainsi placé sous les signes de l'unité. En tout cas, sous le parrainage de Marc Ravalomanana, le bureau politique Tiako i Madagasikara, le député de l'Avaradrano Gerry Andriambolaina, les maires et les conseillers municipaux ainsi que les ComTim dans les 16 communes de l'Avaradrano honoreront de leur présence ce rendez-vous. Et pour matérialiser cette solidarité, on aura droit à un « nofon-kena mitam-pihavanana » pour ce « sabotsy mifankahita », des convaincus de Dada de l'Avaradrano.