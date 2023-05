Madagascar: Des épreuves difficiles à supporter

Pour les consommateurs de la Jirama, c'est un calvaire qui dure depuis de nombreux mois et qui ne semble pas prêt de finir. Le délestage n'est plus épisodique, mais il est devenu permanent.

Les oreilles des responsables de la société d'État ont, certainement, dû siffler en entendant les récriminations des uns et des autres, mais cela ne changera rien pour le moment car les coupures d'électricité sont, disent-ils, nécessaires et ils n'y peuvent rien.

Des épreuves difficiles à supporter

Les consommateurs ont dû supporter tant bien que mal les longs délestages de ces derniers temps. Ils ont, dans de nombreux quartiers, été privés d'électricité plusieurs heures par jour. Ils ont souvent pris les annonces de la page facebook de la Jirama comme une mauvaise blague car les coupures ont été souvent prolongées sans avertissement.

Dans ces conditions, « faire contre mauvaise fortune bon coeur » est devenu impossible et la grogne commence à se généraliser. Les réactions se limitent pour le moment à des propos bien sentis à l'égard des responsables de la Jirama et on sent une envie d'exprimer cette rancoeur de manière plus démonstrative. Les salons de coiffure, les cybercafés ou les épiceries ont été particulièrement touchés par ces délestages. Leurs propriétaires risquent de mettre la clé sous la porte et ils savent qu'ils ne seront pas dédommagés.

C'est une société d'Etat, n'arrivant plus à assurer à ses usagers un service correct, qui essaie de sauver ce qui peut l'être. Les problèmes de fourniture de carburant dépassent totalement les consommateurs. C'est vers l'Etat qu'ils se tournent car ces désagréments durent depuis trop longtemps et il faudra bien que cela cesse une bonne fois pour toute. Les solutions doivent certainement exister, mais on sait qu'il y a des blocages quelque part. En attendant, il faut savoir endurer ces épreuves pénibles à supporter.