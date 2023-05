Madagascar: Orange Madagascar - Appel aux investissements dans les Compétences numériques

Les métiers du numérique figurent parmi les activités les plus prometteuses, selon Frédéric Debord, DG d'Orange Madagascar. Il a évoqué un besoin prévisionnel de 650 millions de personnes, ayant des compétences numériques en Afrique, d'ici 2030.

Un acteur majeur de l'inclusion numérique et du développement des compétences numériques Malagasy. C'est la place qu'Orange Madagascar occupe, selon son DG Frédéric Debord, qui s'est exprimé sur les besoins et offres en compétences numériques sur le continent Africain, lors d'une keynote à la 12è édition des Assises de la transformation digitale en afrique (ATDA), au Novotel Alarobia.

À cette occasion, il a fait appel aux acteurs africains du numérique à investir dans les formations afin de combler les besoins en formations aux compétences numériques de près de 650 millions de personnes du continent d'ici 2030. À noter que le Groupe Orange a plusieurs réalisations en matière de compétences numériques sur le continent africain.

Pour l'inclusion numérique, il a mis en place les Orange Digital Centers (ODC), comme leviers d'inclusion numérique pour renforcer les compétences numériques. Selon le DG d'Orange Madagascar, les ODC sont présents dans 18 pays en Afrique, au Moyen Orient et en Europe. « C'est plus de 750 000 bénéficiaires dont 42% de femmes. Avec les ODC, Orange entend pleinement relever le défi de la formation de la jeunesse africaine au numérique afin de renforcer leur employabilité, booster l'entrepreneuriat et soutenir les startups innovantes du continent », a affirmé Frédéric Debord, lors de sa présentation.

Insertion professionnelle

Certes, de nombreux jeunes Malgaches connaissent aujourd'hui d'importants succès dans les métiers du numérique, dans un contexte d'économie globalisée. Pour Orange Madagascar, l'ODC - qui réunit une Ecole du Code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange, et un accélérateur de startup Orange Fab - a été déployé depuis octobre 2021. Selon les informations, l'ensemble de ces programmes sont gratuits et ouverts à tous.

Ils vont de la formation des jeunes au numérique, à l'accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l'accélération de start-up et l'investissement dans ces dernières. Depuis son déploiement, l'ODC Madagascar a formé plus de 1 900 apprenants, dont 60% de jeunes femmes. Parmi les sortants, plus de 600 sont insérés professionnellement. « Il s'agit du seul ODC parmi les 15 dispositifs équivalents déployés sur le continent Africain à avoir atteint cette performance, signe du potentiel malagasy en matière de transition numérique », a indiqué Frédéric Debord.

Inclusion

Par ailleurs, Orange Madagascar va encore plus loin dans sa mission d'acculturation du numérique au plus grand nombre. Au sein de ses 42 Maisons Digitales pour les Femmes à Madagascar, plus de 10 000 femmes sans qualification et sans emploi au numérique ont été formées. Pour les promoteurs de ces structures, l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, à favoriser l'égalité des chances des élèves en matière d'éducation numérique, quel que soit leur lieu de vie ou leur origine sociale, et à cultiver l'usage des outils digitaux au niveau des établissements scolaires.

À noter que 240 écoles numériques existent déjà à Madagascar et bénéficient à plus de 400 000 élèves et enseignants. Bref, à travers de nombreux programmes, Orange Madagascar oeuvre pour le développement des compétences numériques et l'inclusion numérique à Madagascar. D'ailleurs, son engagement a été récompensé lors des Assises au Novotel Alarobia par un trophée ATDA 2023 qui reconnaît sa forte implication en faveur de l'accès des populations à la connectivité.