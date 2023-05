Afrique: Le Bénin fait craquer la Côte d'Ivoire et gagne 5 à 2

Le Bénin a réalisé une performance époustouflante pour assurer une victoire à l'arraché 5-2 sur la Côte d'Ivoire lors d'une rencontre exaltante au stade Baba Yara de Kumasi mardi. Le match, qui a servi de deuxième match du groupe A de la Coupe des Nations féminines WAFU B U-20, a mis en valeur les prouesses offensives des deux équipes.

Le Bénin est entré dans le match avec l'envie de rebondir après sa défaite 3-0 contre le Ghana lors de son match d'ouverture. Ils ont commencé fort, profitant d'un but contre son camp de Noella Gueasseh de la Côte d'Ivoire à la 26e minute pour prendre rapidement l'avantage. Le but contre son camp a donné un coup de pouce au Bénin, qui était déterminé à réparer sa précédente défaite.

Trois minutes plus tard, Mahugnon Zinsou a prolongé l'avantage du Bénin avec un but bien exécuté à la 29e minute. L'avantage de deux buts a injecté de la confiance dans l'équipe béninoise, qui est costaud sur le plan offensif et assure sa domination sur le terrain.

Cependant, la Côte d'Ivoire a refusé de reculer et a lancé une riposte en seconde période.

À la 54e minute, Essi Dagba réduit la marque, donnant un nouvel espoir dans les rangs des siens. L'élan a continué de tourner en faveur de la Côte d'Ivoire quand Amenan N'dri a trouvé le fond des filets à la 59e minute, égalisant le score à 2-2.

Sans se laisser décourager par le retour de la Côte d'Ivoire, le Bénin a fait preuve d'une résilience et d'un sang-froid formidable. Les filles se sont regroupées et ont de nouveau montré leurs prouesses offensives, avec Milhad Titilola Sadikou dans un grand soir. Sadikou a livré un doublé sensationnel, marquant à la 64e et 70e minute, pour donner au Bénin une avance de 4-2.

Dans les dix dernières minutes, le Bénin a continué son show dans le latch. À la 84e minute, Kadidjatou Imorou a scellé la victoire du Bénin avec un 5eme but, assurant une belle victoire de 5-2.

Bien que le résultat ait été décevant pour la Côte d'Ivoire, elles ont montré un bon visage tout au long du match. Leur riposte fougueuse a démontré leur détermination et leur résilience sur le terrain. Elles vont maintenant se concentrer sur leur dernier match de phase de groupes contre le Ghana, pour espérer terminer le tournoi sur une note positive.

Pour le Bénin, cette victoire a servi de rédemption après sa précédente défaite. La victoire complète a mis en évidence leur capacité à rebondir et a montré leur potentiel en tant que outsider dans la compétition.

Au fur et à mesure que la Coupe des Nations féminines WAFU B U-20 progresse, les fans peuvent s'attendre à des rencontres plus palpitantes et à des performances captivantes de ces équipes talentueuses.

Le tournoi continue d'offrir une plate-forme aux jeunes footballeurs de la région pour montrer leurs compétences et faire leur marque sur la scène internationale.