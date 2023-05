Madagascar: Jeux mondiaux universitaires de Chengdu - Participation des étudiants de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo

Des étudiants de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo ont participé à l'ouverture et à la clôture de l'Universiade à Chengdu à travers la chanson "L'amour est universel".

Récemment, avec le soutien du Centre de coopération linguistique et d'échanges internationaux du ministère de l'Éducation en Chine, plus de 200 jeunes, venus de 23 pays tels que la Chine, l'Allemagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Madagascar et bien d'autres ont chanté à l'unisson la chanson « L'amour est universel » lors de l'Universiade de Chengdu. Cette magnifique performance vocale a été l'occasion de souhaiter bonne chance aux athlètes participant à l'Universiade et d'exprimer les aspirations des jeunes en faveur d'un avenir commun placé sous le signe de l'amour.

C'est avec un grand honneur et une joie immense que les 12 étudiants de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo (ICUA), invités pour cette collaboration musicale, notamment Princie Fandresena Andriantina et Anjara Fandresena Razafindratsimba, ont participé. Cette collaboration musicale, entre ces jeunes venus des cinq continents, a connu un franc succès. L'événement a été organisé par la section en charge de la promotion et de l'ouverture de la finale de l'Universiade à Chengdu.

Unité

La langue est le meilleur outil pour s'immerger dans la culture d'un pays. De nombreux visiteurs tombent amoureux de la Chine lorsqu'ils apprennent la langue chinoise. Pour les étrangers, l'apprentissage de la langue est l'un des moyens qui leur permet de mieux connaître et de vivre l'expérience de la culture chinoise. L'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo a toujours valorisé et mis en avant l'importance de la culture chinoise.

En plus des cours d'activités culturelles et artistiques, notamment les chansons chinoises, une chorale de chants en chinois existe depuis près de dix ans. Les étudiants sont souvent sollicités pour animer des événements culturels lors des fêtes et des célébrations sur la Chine. Les étudiants participants à cette Universiade ont ainsi pu allier l'utile à l'agréable et acquérir de nouvelles connaissances à travers cette célébration.

À la fin de leurs études en langue et cultures chinoises à l'ICUA, les étudiants pourront enfin réaliser leur rêve de poursuivre leurs études en Chine. « Non seulement, il y a de nombreux caractères chinois qui se ressemblent en termes de calligraphie et qui se différencient par la phonétique, mais en outre il faut aussi noter les similitudes entre les caractères. Il est également important de respecter les syllabes et les accents, ce qui différencie la langue chinoise des autres langues", témoigne un étudiant.

Tous ces éléments rendent difficile pour les membres du groupe de chanter en chinois. Cependant, grâce à leurs efforts soutenus, ils ont réalisé qu'il n'y a rien d'insurmontable, ce qui leur a permis d'utiliser le chant comme une méthode pour surmonter les difficultés de l'apprentissage de la langue chinoise.

Amour

Même si Madagascar se trouve dans l'hémisphère Sud, très loin de la Chine, la prestation des étudiants de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo à l'Universiade de Chengdu a suscité l'attention. Les jeunes ont cherché un endroit exceptionnel pour immortaliser l'événement et réaliser un enregistrement de qualité. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes en utilisant le paysage de manière créative et en jouant leur rôle à la perfection.

Malgré de grandes différences en termes d'ethnicité, de langue et de culture, il est indéniable que l'amour est universel pour tous les pays du monde. C'est grâce à l'amour que nous pouvons prendre soin les uns des autres, nous entraider et nous soutenir mutuellement.