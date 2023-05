Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit le Sultan d'Oman

Le Président Abdel-Fattah Al-Sissi reçoit le dimanche 21 mai 2023 Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tariq, Sultan d'Oman, en tant que cher invité en Égypte, pour une visite officielle de deux jours.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accompagné le Sultan Haitham bin Tariq Al Saïd, Sultan d'Oman, au Palais d'Al-Ittihadiya, où la cérémonie de réception officielle a été tenue, les deux hymnes nationaux ont été joués et la garde d'honneur a été défilée.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré qu'au cours des entretiens, SE M. le Président a souhaité la bienvenue à son frère, le Sultan Haitham bin Tariq, en tant qu'honorable invité en Égypte, exprimant ses meilleurs voeux de succès à achever le processus de développement global, ainsi qu'à réaliser la Vision "Oman 2040". Louant, dans ce contexte, les relations amicales historiques entre l'Égypte et le Sultanat d'Oman, qui ont été établies lors des décennies, marqués par la solidarité et la cohésion. En plus de se rallier pour faire face aux crises et aux défis.

De même, SE M. le Président a affirmé le souci de l'Égypte d'améliorer ces relations distinguées, afin de réaliser les intérêts des deux peuples frères et de toute la Nation Arabe.

De sa part, le Sultan Haitham bin Tariq a salué la distinction des relations égypto-omanaises, ainsi que les liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples frères au cours de l'histoire, soulignant le souci d'Oman de renforcer les cadres de la coopération existants entre les deux pays.

En plus d'ouvrir de nouveaux perspectives pour la coopération bilatérale dans tous les domaines, au cours de la période à venir, basant sur les résultats positifs réalisés, à cet égard, lors de la visite de M. le Président à Mascate en juin 2022.

Outre, la poursuite des consultations et de la coordination entre les deux parties sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier à la lumière de ce que l'Égypte représente pour la nation arabe de profondeur stratégique et culturelle, étant un élément essentiel pour le maintien de la sécurité et de la stabilité de la région.

Les deux dirigeants ont également exprimé leur satisfaction de l'augmentation continue des taux de croissance du commerce, tout en soulignant la poursuite du renforcement des efforts en cours entre les autorités concernées des deux pays.

De même, les deux parties ont examiné les moyens visant à échanger les expertises et les expériences dans la réalisation du développement institutionnel et la modernisation des organes administratifs des deux pays, ainsi que de leurs mécanismes, d'une manière caractérisée par la gouvernance et la numérisation.

Le porte-parole a ajouté que les entretiens ont été marqués par l'échange de vues, en ce qui concerne les questions régionales et internationales, dans le cadre de la coordination et de la consultation permanentes entre les deux pays, ainsi que leurs efforts pour parvenir à la stabilité et à la sécurité régionales, notamment à la lumière des grandes menaces qui pèsent sur la région et certains pays arabes.

Dans ce contexte, ils sont convenus de la nécessité d'intensifier les efforts pour régler les crises existantes, d'une manière qui protège les intérêts suprêmes des peuples arabes, préservant leurs capacités et leurs gains.

Le Président Abdel-Fattah Al-Sissi et le Sultan Haitham bin Tariq, Sultan d'Oman, ont échangé, ce soir, les plus hautes décorations des deux pays, en célébration de sa visite en Égypte, à la lumière des relations historiques étroites entre les deux pays frères.

22-5-2023

Le Président Al-Sissi rencontre le Sultan d'Oman

La rencontre du M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi avec son frère le Sultan d'Oman Haitham bin Tariq, au Palais d'Al-Qobba, au deuxième jour de la visite de SM en Égypte.

Ensuite, le Sultan d'Oman a fait une tournée d'inspection à la Nouvelle Capitale Administrative. Le Sultan d'Oman à inspecté lors de sa tournée à la Nouvelle Capitale Administrative, le centre islamique et culturel d'Égypte "la Mosquée d'Égypte", ainsi que la Cité des arts et de la culture, y compris l'opéra, le musée des capitales d'Égypte, et un ensemble de salles d'exposition, des théâtres et des bibliothèques.

En fin, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a fait ses adieux au Sultan d'Oman, le grand invité d'Égypte, à l'aéroport du Caire, après avoir terminé sa visite en Égypte.