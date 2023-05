Mali: Mercato - Le Real Betis, le Bayer Leverkusen, Galatasaray et Fenerbahçe se disputent ce défenseur malien

Le Real Betis, le Bayer Leverkusen, Galatasaray et Fenerbahçe intéressés par le capitaine rennais Hamari Traoré.

Le latéral droit de Rennes et international malien Hamari Traoré est devenu la cible de plusieurs clubs européens, dont Lyon, le Real Betis et le Bayer Leverkusen, selon une information de L'Équipe. Les clubs turcs Galatasaray et Fenerbahçe ont également manifesté leur intérêt pour le joueur de 31 ans, qui sera libre en juin prochain. Les négociations pour un renouvellement de contrat avec Rennes ont échoué, ce qui fait qu'il est fort probable que Traoré quitte le club cet été.

En avril, Rennes a prolongé le contrat de Traoré de deux ans. Cependant, il semble que les termes de l'accord ne répondent pas aux attentes de l'expérimenté latéral droit. De plus, les représentants de Traoré ont exprimé leur confusion quant aux raisons pour lesquelles Rennes a attendu si longtemps avant d'entamer des négociations contractuelles, d'autant plus que le club avait déjà conclu de nouveaux contrats avec d'autres joueurs tels que Lovro Majer, Martin Terrier, Désiré Doué et Benjamin Bourigeaud plus tôt au cours de la saison, renseigne Les-transferts..

La rupture des négociations a ouvert la porte à plusieurs clubs pour obtenir la signature de Traoré. Lyon, le Real Betis et le Bayer Leverkusen ont exprimé leur intérêt pour le défenseur, attiré par son expérience et ses qualités sur le flanc droit. En outre, Galatasaray et Fenerbahçe de la Super Lig turque ont rejoint la course pour s'attacher les services du vainqueur de la Coupe de France 2019.