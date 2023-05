Angola: La Ministre veut des améliorations dans l'exécution du Programme de Lutte contre la Pauvreté

Caxito (Angola) — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a défendu, mardi, à Caxito, un meilleur suivi dans l'exécution du programme de lutte contre la pauvreté, en vue d'améliorer la qualité de vie des populations.

S'adressant à la presse, à l'issue d'une visite d'évaluation, la ministre a indiqué qu'à l'instar d'autres provinces, à Bengo, le Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP) avance bien, avec seulement quelques corrections.

"Le programme de lutte contre la pauvreté est l'un des meilleurs programmes qui sont menés dans le pays, ses résultats sont déjà visibles dans les communautés, nous devons donc nous améliorer de plus en plus", a-t-elle souligné.

Ana Paula do Sacramento Neto a expliqué que pour la lutte contre la pauvreté, y compris les dépenses du goûter scolaire, chaque municipalité du pays (sur un total de 164) reçoit 28 millions de kwanzas/mois, sur un montant global de plus de quatre milliards de kwanzas.

Selon la gouvernante, cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'évaluation du PIDLCP, de la formation et du rafraîchissement de tous les participants au programme de lutte contre la pauvreté, en vue d'améliorer son exécution.

Il est prévu, a souligné Ana Paula do Sacramento Neto, avec cette évaluation que les intervenants perçoivent ce que reflètent réellement les décrets 136 et 140, afin de pouvoir voir le programme mis en oeuvre avec un impact sur la vie du citoyen.

A son tour, la gouverneure de la province de Bengo, Maria Antónia Nelumba, a reconnu la nécessité d'apporter quelques corrections pour que toutes les actions soient menées efficacement.

"Le programme est élaboré depuis les années précédentes, naturellement il y a des choses qui vont bien et d'autres qui vont moins bien et il faut alors le corriger pour qu'il soit réalisé conformément à ce qui est préconisé pour l'accompagnement de nos populations" , a-t-elle précisé.

Maria Antónia Nelumba a indiqué que la formation et de renforcement des capacités institutionnelles destinée aux administrateurs communaux, à leurs adjoints et aux directeurs municipaux des Bureaux d'études, de planification et de statistiques (GEPE) permettra une plus grande action telle que prévue par la loi pour mieux servir la population.

Avec six municipalité (Dande, Ambriz, Nambuangongo, Dembos, Bula Atumba et Pango Aluquém), la province de Bengo compte une population estimée à 515 967 habitants, dont la plupart sont engagés dans l'activité agricole, la pêche artisanale et la chasse.