Afrique: L'Exécutif donne la priorité à l'interconnexion et à l'électrification de l'Est et du Sud

Luanda — L'interconnexion et l'électrification des municipalités situées dans les régions de l'est et du sud du pays, en utilisant des sources d'eau et solaires, est l'un des principaux défis, jusqu'en 2025, du ministère de l'Énergie et de l'Eau, dont les services couvrent actuellement 42,8 % de la population estimée à plus de 33 millions d'habitants.

Dans ces régions de l'Angola, il y a encore une forte consommation de diesel pour la production d'énergie, ce qui rend les coûts très élevés.

Il s'agit des provinces de Lunda-Norte, Lunda-Sul et Moxico, à l'est, et de Cuando Cubango, Namibe, Cunene et Huíla, au sud du pays.

Sur un total de 164 municipalités qui composent l'Angola, entre 90 et 100 municipalités doivent être interconnectées et électrifiées, un défi qui est à l'ordre du jour du gouvernement.

Étant la "grande" priorité du secteur, pour les années à venir, le pari, selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, consiste à interconnecter la partie Centre/Sud, via la province de Huambo-Lubango et l'interconnexion au partie orientale, au départ de Capanda-Malange-Xamuteba-Saurimo.

"L'interconnexion des trois provinces orientales est notre objectif pour les années à venir, en plus de l'électrification autour des villes", souligne João Baptista Borges qui s'exprimait dans l'émission «Grande Intrevista » de la Télévision publique d'Angola (TPA).

Entre autres défis, il pointe également la croissance des villes qui évoluent de manière très dynamique, avec l'émergence de nouveaux quartiers et de nouvelles résidences, qui auront également besoin d'électricité.

Le responsable a rappelé qu'en termes de production, le pays a un excédent, mais le défi réside toujours dans la distribution.

Selon le responsable, plusieurs projets sont en cours et d'autres sont sur le point de démarrer dans certaines régions du pays.

Par exemple, le processus de réhabilitation et d'extension des barrages de Luachimo (Lunda Norte) et Matala (Huila), de 18 à 40 mégawatts et de 8 à 34 mégawatts, respectivement, est presque terminé.

Ces mégawatts viendront s'ajouter au potentiel hydroélectrique exploité d'environ 3 648,82 mégawatts, sur un total de 18 000 mégawatts de potentiel dans les principaux bassins du pays, notamment Kwanza, Longa, Catumbela et Cunene.

Outre le potentiel hydroélectrique, le pays dispose également de centrales thermiques et de centres de panneaux solaires.

Atteindre la moitié de la population

La stratégie du secteur comprend des actions qui permettront, d'ici 2025, à la moitié de la population d'avoir accès à l'électricité.

Actuellement, les estimations pointent à 42,8 %, et, pour atteindre 50 % d'ici 2025, le secteur devra réaliser, « grosso modo », un ensemble d'environ 1,7 million de raccordements résidentiels à travers le pays, en accord avec le titulaire.

Durant cette période, le secteur devra réaliser près de 370 000 raccordements par an, afin d'atteindre l'objectif fixé.

Pour cela, selon Joao Baptista Borges, le secteur a des projets prévus dans le domaine de la distribution d'énergie, utilisant des lignes récentes et l'énergie solaire.

Concernant l'énergie solaire, il a rappelé que le pays a des projets qui couvriront environ 160 sites dans l'est et le sud du pays, qui devraient couvrir six millions de personnes en termes d'accès à l'électricité.

"Ce que nous voulons maintenant, c'est privilégier l'électrification des régions qui ont un taux d'électrification plus faible, c'est-à-dire l'accès à l'électricité, dont la liste est composée des régions de l'Est, couvrant les trois provinces et celles du Sud", a-t-il garanti.

Sans avancer les investissements à réaliser, il a seulement évoqué que l'Exécutif aura recours au marché financier extérieur.

Pour le projet Est, une ligne a été mobilisée qui permettra de couvrir les trois provinces, ainsi que Bié et Malanje.

L'électrification de la partie sud, qui comprend Namibe, Cuando Cubango, Huíla et Cunene, attend une ligne qui doit encore être approuvée en juin de cette année.

En Angola, la matrice énergétique a le potentiel de l'hydroélectricité, des centrales thermiques et des panneaux solaires, qui fonctionnent en synchronie entre cinq régions.