Angola: Le Gouvernement veut plus d'investissements dans le secteur privé d'ici 2050

Luanda — Le gouvernement angolais a l'intention d'augmenter les investissements dans le secteur privé, d'ici 2050, en vue de tirer parti de l'économie du pays, a déclaré mardi le secrétaire d'État au Plan, Milton Reis.

Lors de la tenue d'une séance de consultation publique avec la société civile et les médias, autour de la "Stratégie à long terme Angola 2050", il a souligné que le gouvernement souhaitait un changement de paradigme, privilégiant le secteur privé au détriment du secteur public.

"La vision du gouvernement est d'assurer l'équilibre macroéconomique et d'ouvrir davantage les investissements étrangers afin que tout l'Angola dispose de services de qualité et standardisés", a souligné le responsable.

Selon le secrétaire d'Etat, l'ELP/2050 est l'outil de base pour l'élaboration du Plan national de développement, car il présente les options stratégiques pour la croissance à long terme du pays, élaborées à partir de l'analyse des centenaires, que ce soit au niveau national, sectoriel ou territorial.

Milton Reis a expliqué que le document a une vision globale pour l'Angola et au niveau international, dans les 30 prochaines années.

Il a fait savoir qu'il porte cinq axes prioritaires de développement, notamment une économie diversifiée et prospère », une infrastructure moderne et compétitive, une société qui valorise et autonomise son capital humain et un écosystème résilient et durable et une nation juste et avec l'égalité de chances.

Ce processus a commencé en 2019, conformément au décret présidentiel numéro 11/17 qui a créé la Commission multisectorielle chargée de réviser l'extension de la vision jusqu'en 2050.

Le secrétaire d'État a lancé un appel à la contribution de toute la société, puisque le document est public et consultable sur le site Internet du ministère, où les personnes peuvent également laisser leurs avis par écrit.