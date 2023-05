Sénégal: Hivernage 2023 - Amadou Bâ appelle à « prêter une attention particulière » à la prévention des inondations

Dakar — Le Premier ministre, Amadou Bâ, a appelé mardi les différents services étatiques engagés dans la lutte contre les inondations, à "prêter une attention particulière à la prévention et à veiller à la bonne exécution et dans les délais requis des travaux structurants en cours", dans certaines zones inondables du territoire national.

"Il est important de prêter une attention particulière à la prévention et de veiller à la bonne exécution et dans les délais requis des travaux structurants en cours", a-t-il dit, lors d'un conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations en perspective de l'hivernage 2023.

Il a invité "l'ensemble des ministres concernés à veiller à la finalisation des opérations pré-hivernage menées par des structures relevant de leurs départements respectifs". Il dit lancer cet appel "dans la perspective de consolider les acquis obtenus dans le cadre de lutte contre les inondations et l'hivernage pluvieux qui se profile cette année, selon les prévisions météorologiques".

"Cette recommandation est valable pour les communes, notamment en ce qui concerne le curage des caniveaux, le désensablement de la voirie relevant de leurs compétences ou encore l'enlèvement des résidus sur ces voies", a-t-il poursuivi.

Pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la gestion et la prévention des inondations, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à toujours prendre en charge les préoccupations des populations et à apporter l'accompagnement nécessaire aux populations.

C'est d'ailleurs, dit-il, l'importance de cette rencontre qui, selon lui, "permettra d'apprécier le niveau de préparation au regard des prévisions météorologiques et d'évaluer les contraintes et solutions (...) pour renforcer notre résilience face aux inondations".

Le Premier ministre a invité les gouverneurs de régions parmi lesquels certains ont pris part à cette rencontre, à veiller à l'application des plans d'actions de lutte contre les inondations, en tant que présidents régionaux des comités de gestion des inondations.

Au terme du conseil interministériel, il a présenté 14 recommandations pour une bonne gestion et prévention des inondations de l'hivernage 2023. Il a par exemple demandé au ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, de finaliser et rendre disponible la cartographie des zones inondables, au plus tard fin juin 2023", de "procéder au recensement de tout matériel de pompage antérieurement acquis et prévoir un dispositif de ramassage après hivernage (....)".

D'autres membres du gouvernement concernés par la gestion et la prévention des inondations ont également pris part à ce conseil interministériel organisé en perspective de l'hivernage 2023.