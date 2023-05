Maroc: MOCA 2023 - Le public rbati sous le charme de l'artiste gabonaise Emma'a et du rappeur Ouenza

La jeune artiste gabonaise Emma'a et le rappeur marocain Ouenza ont créé l'événement, vendredi soir à la salle la Renaissance à Rabat, avec une prestation exceptionnelle qui a charmé le public rbati, et ce à l'occasion de la 8ème édition du Festival MOCA.

Devant une salle comble, Emma'a, étoile montante de la scène pop gabonaise, a captivé les festivaliers avec sa voix mélodieuse, sa prestation musicale singulière et sa prestance sur scène. Le public a été transporté par le charme et l'énergie de cette talentueuse artiste gabonaise, en l'accompagnant en choeur fredonnant les paroles de ses chansons à succès, notamment "Grand Bandit", "Encré" et "Rappelle-moi".

Le rappeur Ouenza a, quant à lui, animé la deuxième partie de ce spectacle riche en couleurs, en interprétant des morceaux de sa nouvelle mixtape "Alam", notamment "A7lam", "Li Fate", "La tête" ou encore "Papi", faisant ainsi régner une ambiance bouillonnante dans la salle.

Ce jeune artiste marocain a présenté, sous l'acclamation de l'assistance, un mélange de plusieurs genres musicaux, notamment du rap, de la pop et du rock, le tout avec une touche marocaine bien particulière, mettant ainsi en avant la diversité de son talent artistique.

Les festivaliers étaient en parfaite symbiose avec les rythmes du rap d'Ouenza et pour ceux qui connaissaient ses chansons par coeur, ils ont pu créer une réelle connexion avec le rappeur, partageant ainsi un moment inoubliable.

La 8ème édition du Festival MOCA, plateforme des industries culturelles et créatives, a été organisée du 18 au 21 mai à Rabat sous le thème "Pour un Made In Africa durable", sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLUA), le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la ville de Rabat ainsi que la Fédération des industries culturelles et créatives de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), les Fondations Hiba et Al Mada, et avec le soutien de la Fondation nationale des musées.

En plus des concerts, des conférences et des tables rondes, le programme de cette édition comprenait des pitch investisseurs, des Business meeting, des visites guidées, des think thank ainsi que des ateliers en mode réalité virtuelle dédiés aux jeunes.