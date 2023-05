Maroc: Le Québec, invité d'honneur de la 28ème édition du Salon international du livre et de l'édition

La province de Québec sera l'invitée d'honneur de la 28ème édition du Salon du livre et de l'édition, qui se tiendra du 1er et au 11 juin à OLM Souissi, à Rabat.

"Après la célébration l'année dernière du 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, nous sommes honorés d'accueillir, en cette 28ème édition, le Québec (Canada) en tant qu'invité spécial. Cet échange culturel promet aux visiteurs du salon la découverte des dernières nouveautés du monde de l'édition et du livre québécois", a souligné le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, dans un message publié sur le site officiel du Salon.

La directrice du bureau du Québec à Rabat s'est félicitée, quant à elle, "de cette mise à l'honneur du Québec à la 28e édition du Salon international du livre et de l'édition", ajoutant que cet évènement "pose également un jalon important dans les relations entre le Québec (Canada) et le Maroc, notamment dans le domaine de la coopération culturelle".

"Les Québécoises et les Québécois sont fiers de leur culture, parce qu'elle est originale, diversifiée, audacieuse, mais aussi parce qu'elle fait partie de leur ADN", a-t-elle poursuivi, soulignant que "les auteurs et autrices du Québec pourront présenter leurs oeuvres, faire découvrir leurs idées, proposer leurs histoires et exprimer leur vision du monde, en toute simplicité".

Ce salon représente "autant d'occasions que permet ce grand rendez-vous littéraire et, pour les visiteurs et visiteuses, de découvrir de nouvelles oeuvres et de nouveaux talents", a-t-elle fait observer.

Et de proposer, à titre d'invité d'honneur, une programmation variée qui permettra aux visiteurs et aux visiteuses du salon de participer à des rencontres et à des débats rassemblant des écrivaines et des écrivains, des éditeurs et des éditrices ainsi que des libraires québécois.

L'édition 2023 du Salon international de l'édition et du livre aura lieu à Rabat, pour la deuxième année consécutive, après sa délocalisation de la capitale économique, Casablanca.

Le déplacement de cet évènement culturel, habituellement organisé à Casablanca, est dû au réaménagement de l'espace d'exposition de la capitale économique, pour des raisons logistiques, avait indiqué, en février, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, notant qu'un Salon international des livres de l'enfant et de la jeunesse, ainsi qu'un grand Salon national du livre seront organisés à Casablanca.